Un nouveau crédit d'impôt pour installer une borne de recharge de voiture électrique valable dès janvier 2021

À partir du 1er janvier 2021, le crédit d'impôt pour la transition énergétique (Cite) va être remplacé par l'aide aux travaux de rénovation énergétique des logements MaPrimeRénov'.

L'installation d'une borne de recharge d'un véhicule électrique va continuer d'être en partie financée par l'État jusqu'au 31 décembre 2023 grâce à la création d'un nouveau crédit d'impôt dévoilé lundi 28 septembre, rapporte Capital. Ce nouveau dispositif remplace le crédit d'impôt pour la transition énergétique (Cite) par l'aide aux travaux de rénovation énergétique des logements, MaPrimeRénov', qui sera versée par l'Agence nationale de l'habitat (Anah). « L'installation d'une borne de recharge de véhicule électrique ne constituant pas une dépense d'amélioration de l'habitat, l'Anah n'est pas habilitée à distribuer une telle aide », détaille le projet de loi de finances (PLF) pour 2021.

Un montant maximum de 300 euros par borne

Dans les faits, rien ne change ou presque pour les foyers qui souhaitent faire installer une borne de recharge pour un véhicule électrique. En effet, le crédit d'impôt sera valable pour « l'acquisition et la pose d'un système de charge pour véhicule électrique dans le logement dont [les contribuables] sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale » entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023.

Le montant maximum qui pourra être affecté dans ce cadre sera de 300 euros. Il correspond à 75 % du montant des dépenses éligibles. Il est important de souligner que le contribuable devra pouvoir fournir une facture détaillée comportant le montant des travaux, le lieu, la nature ainsi que les caractéristiques techniques et la nature du système de recharge du véhicule électrique. Enfin, ce dispositif est limité à une borne par personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux pour un couple soumis à une imposition commune.