Un logement décent doit faire plus de 33 m², pour les Français

C'est le résultat d'un sondage où les jeunes ont fait valoir des exigences parfois inattendues.

C'est ce qui s'appelle être loin de la réalité! Pour les Français qui jugent leur logement décent à 93%, un tel bien doit faire au moins 33 m² s'il y a un occupant, selon le baromètre de la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers qui a interrogé plus de 3000 personnes début décembre 2020. Puis une vingtaine de m² de plus par occupant supplémentaire. Soit 96 m² pour quatre personnes par exemple.

Or, selon la loi, la surface habitable d'un tel bien doit comporter au moins une pièce principale d'une surface habitable d'au moins 9 m², avec une hauteur sous plafond minimale de 2,2 mètres. Ou alors doit disposer d'un volume habitable d'au moins 20 m3. Un décalage dû sans doute au fait que 45% des Français (parmi eux 41% ont moins de 40 ans) savent que la loi définit ce qu'est un logement décent mais ils ne maîtrisent pas tous les critères.

Côté équipements, la grande majorité des Français interrogés (entre 74% et 82%) considère qu'un logement décent doit disposer de toilettes, d'un chauffage qui fonctionne, d'une installation électrique aux normes ou encore de fenêtres donnant sur l'extérieur. Mais également ne doit pas menacer la santé des occupants, être infesté par les nuisibles (souris, rats, cafards...) et doit être propre.

Accès aux espaces verts, aux transports

Il est intéressant de constater que pour les Français, un logement décent est un bien qui comporte une douche (63%) mais pas forcément une baignoire (18%). Alors que, pour la loi, l'un et l'autre sont parfaitement équivalents. «Il doit y avoir un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche», peut-on lire dans le décret du 30 janvier 2002. Ce désamour pour la baignoire est d'autant plus surprenant que les Français sont quasiment autant à vouloir une place de stationnement ou un accès à un espace vert ou aux transports en commun dans un logement décent. Ils sont même 27% à considérer qu'il doit être situé dans un quartier sûr.

Des exigences inattendues formulées essentiellement par les jeunes quand celles de leurs aînés sont plus techniques et descriptives (surface suffisante, ventilation, nuisibles, installations électriques...). «Pour les moins de 30 ans, la décence du logement ne s'arrête pas à la porte du logement mais ils prennent en compte des critères liés à leur vie quotidienne et sont prêts, pour cela, à faire plus de compromis sur les caractéristiques techniques de la décence», décrypte Thierry Marchand, président de la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers.

Et quid des critères d'un logement décent? Le top 3 des Français se compose de l'absence de toilettes (43%), de la non-conformité de l'installation électrique (32%) et ex aequo, le mauvais fonctionnement du chauffage, de l'absence de fenêtres sur l'extérieur et de la mauvaise isolation.