Un immense lagon au beau milieu du désert: les logements créés par Disney font polémique

Près de 2000 maisons dans le style Disney vont sortir de terre en Californie. Un lagon de plus de 90.000 mètres carrés fera partie du quartier résidentiel, au grand dam des habitants touchés par la sécheresse.

La société Disney se lance dans la création d’un quartier résidentiel aux États-Unis, baptisé Cotino. Sur le papier, les futures maisons dans le style Disney qui vont voir le jour sur la commune de Rancho Mirage, dans la vallée de Coachella, en Californie, vendent du rêve. Surtout qu’un lagon bleu turquoise de plus de 9 hectares, soit 90.000 mètres carrés, avec plages de sable fin et piscines va être creusé... au beau milieu du désert. Soit l’équivalent de 18 terrains de football. Cette nouvelle aventure « nous permet d’ apporter la magie de Disney dans des lieux où on ne l’aurait pas attendue », commente Josh D’Amaro, le président des parcs, expériences et produits Disney. Dans les faits, vivre dans le monde enchanté de Disney n’est pas du goût des habitants de Rancho Mirage, déjà implantés dans le désert. « Rancho Mirage est un endroit calme, paisible et convivial mais Cotino apporte pollution, agitation et chaos dans une zone qui n’en voulait pas », se désole Mark Wolpa, un habitant de Rancho Mirage depuis 2008, auprès du Los Angeles Times .

Une aberration environnementale?

La vallée connaît une forte sécheresse et la construction d’une oasis artificielle au beau milieu de cet espace inquiète les habitants. Ils redoutent une aggravation de la sécheresse. L’entreprise en charge de la construction du lagon, Crystal Lagoons, assure utiliser l’eau de pluie. Il ne pleut toutefois que 150 millimètres d’eau par an à Rancho Mirage. « Les lagons alimentés par la technologie Crystal Lagoons utilisent 33 fois moins d’eau qu’un parcours de golf de 18 trous et 40 % de moins qu’un parc de même taille », justifie l’entreprise sur son site. Le maire de Rancho Mirage, Ted Weill, a rétorqué que Coachella comprend 54.000 piscines et que le lagon ne changerait donc pas grand-chose dans le paysage de la ville. Mais Mark Wolpa n’en démord pas: « À l’époque, nous avions des restrictions strictes sur l’utilisation de l’eau. Tout le monde arrachait son jardin et le remplaçait par du gazon artificiel. Et entre-temps, j’ai commencé à voir des signes annonçant la construction d’un immense lagon », regrette-il.

Il reste encore deux années avant que le lagon ne sorte de terre. Quant aux maisons, les ventes ont débuté cette année et le premier lot de 300 maisons est en cours de construction. Les premiers habitants emménageront début 2025. Autre crainte des habitants: la flambée des prix à cause de ce nouveau quartier luxueux. Rancho Mirage est déjà une ville très huppée et les prix risquent de s’envoler à cause du nouveau quartier Cotino. Ces 1932 maisons seront vendues à plus d’un million de dollars, soit 920.000 euros. Walt Disney lui-même possédait une résidence secondaire dans la vallée de Coachella et y passait du temps avec sa famille. À voir si ce projet résidentiel deviendra un rêve éveillé ou un véritable cauchemar.