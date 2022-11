Un faux avocat fiscaliste aurait escroqué 250 victimes pour 650 000 euros

Deux victimes présumées du faux expert se voient réclamer 60 000 euros. Illustration (Pixabay / AJEL)

Un homme de 44 ans aurait escroqué près de 650 000 euros en six ans à plus de 250 victimes en se faisant passer pour un avocat fiscaliste. Il a été arrêté et mis en examen en février dernier et une procédure collective devrait prochainement être lancée à son encontre. Deux de ses potentielles victimes, arnaquées de plus de 60 000 euros, ont récemment livré leur témoignage.

Un couple de la banlieue de Toulouse (Haute-Garonne) ferait partie des 260 victimes d'un homme de 44 ans, doctorant à la faculté de Pau, qui prétendait être un avocat fiscaliste, rapporte La Dépêche du Midi . En raison des mauvaises déclarations de ce faux expert, les impôts leur ont réclamé plus de 60 000 euros. L'escroc a depuis été arrêté et mis en examen, et l'enquête à son sujet est toujours en cours.

Un arnaqueur convaincant

À l'époque, en 2018, le couple avait cherché à obtenir les services d'un avocat fiscaliste car ils avaient fait l'acquisition de plusieurs appartements. Par le bouche-à-oreille, ils avaient alors eu connaissance de ce prétendu expert, qui affirmait avoir travaillé pour le ministère de l'Économie.

À leur domicile, l'homme avait rapidement montré ses compétences. « Il a fait la déclaration d'impôt devant nous. On ne se doutait de rien, il semblait si sûr de lui » a raconté le mari. Le couple lui a ainsi plusieurs fois fait confiance pour ses déclarations de 2019 et 2020 et avait été exonéré d'impôt. En échange, l'expert avait été payé 1 200 euros par an.

Un as de la manipulation

Mais en 2021, le couple avait finalement été contacté par le fisc. Les déclarations étaient fausses et les deux personnes flouées devaient rembourser plus de 65 000 euros. Contraints de régler cette somme, ils ont dû vendre des biens et vider leurs économies.

Au total, cet escroc aurait fait 260 victimes, 170 d'entre elles ont porté plainte. L'enquête de la brigade de recherches de la gendarmerie a révélé que l'homme aurait arnaqué de cette manière près de 650 000 euros en six ans. Du côté des impôts, le préjudice serait encore plus important. As de la manipulation, l'homme se serait fait passer en parallèle pour une personne en situation de handicap. Placé en garde à vue en février dernier, il a admis les faits. Une procédure collective devrait prochainement être lancée à son encontre.