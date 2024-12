Un couple lègue toute sa fortune à sa commune, dont un portefeuille d'action de 30 millions d'euros

N'ayant jamais eu d'enfant, un couple a décidé de designer sa commune comme légataire universel. (moerschy / Pixabay)

Jacques et Colette Lutier sont décédés respectivement en novembre 2016 et en septembre 2021, à 94 et 93 ans. N'ayant jamais eu d'enfant, ils avaient décidé de designer leur commune, Nouans-les-Fontaines (Indre-et-Loire), comme légataire universel. Comme le rapporte La Nouvelle République , l'héritage comprenait notamment une maison, des terrains, une place de parking à Paris, une parcelle de forêt à Saint-Aignan (Loir-et-Cher) et un portefeuille d'actions d'une valeur avoisinant les 30 millions d'euros.

Dans leur testament, les époux ont précisé que la commune ne pouvait pas revendre les actions avant 60 ans. En revanche, elle reçoit chaque année des dividendes, qui ont atteint 715 539 euros en 2023. Selon leurs dispositions, la moitié des sommes reçues annuellement doivent être reversées à cinq associations caritatives précises. Pour le reste, la mairie peut disposer des fonds comme elle le souhaite.

Trois réfugiées ukrainiennes hébergées dans la maison du couple

Grâce à cette manne régulière, la commune de 700 habitants a déjà annoncé la réalisation de plusieurs projets, comme une bourse destinée aux étudiants, à hauteur de 3 000 euros annuels par bénéficiaire. Dix-sept jeunes en ont déjà profité en 2024. Par ailleurs, 30 000 euros sont désormais alloués au conseil municipal des jeunes, afin de financer leurs différentes initiatives. Mais le maire, Eric Moreau, refuse de détailler les autres pistes envisageables grâce à ce pactole ainsi que le montant du legs. « La volonté de monsieur et madame Lutier, c’était que ça ne paraisse pas, que ça reste confidentiel , affirme l'édile. J’estime que ça ne regarde personne de connaître le montant de leur patrimoine personnel. »

Selon plusieurs sources, les dividendes auraient permis à la commune de rembourser divers emprunts. Plusieurs habitants regrettent le manque de transparence de la mairie, l'un d'entre eux n'hésitant pas à lâcher : « C’est l’omerta, on est en Corse ici. » Les terrains et la place de parking du couple ont quant à eux été vendus, tandis que sa maison, elle, sert à un nouveau but cette fois connu de tous. Trois réfugiées ukrainiennes y sont aujourd'hui accueillies.