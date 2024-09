Un artisan se venge d’une cliente mauvaise payeuse en organisant une soirée libertine chez elle

Ce peintre en bâtiment a été poursuivi pour diffamation par la justice belge car il avait publié une petite annonce coquine et avait envoyé des hommes vers une cliente dont il voulait se venger.

C’est une histoire de soirée libertine non consentie, mais elle se passe en Belgique et pas en France et son issue est autrement moins dramatique que l’affaire des viols de Mazan qui secoue l’actualité hexagonale depuis quelques semaine s. Cette affaire relatée par le quotidien belge francophone DH Les Sports+ serait avant tout, selon son principal protagoniste, une «blague lourde» qui aurait dérapé et pris des proportions qu’il ne pouvait imaginer.

À la base, un différend entre un peintre en bâtiment originaire de Mouscron (Belgique) et de sa cliente. Cette dernière, mécontente de la qualité du travail de l’artisan, aurait refusé de régler 650 euros qui étaient dus. C’est alors que l’homme, désormais poursuivi pour diffamation, a mis sur pied une vengeance peu commune. Avec ses propres coordonnées, il a pris l’initiative de publier sur un site spécialisé une annonce de soirée libertine. Cette dernière était censée se tenir en février 2023, avec un horaire et une date bien déterminée, à l’adresse de sa cliente. Il ne lui restait plus ensuite qu’à transférer les messages des personnes intéressées vers l’adresse et le numéro de téléphone de celle dont il voulait se venger.

Harcèlement

La victime va ainsi être contactée plusieurs fois comme le relate DH Les Sports+, avec certaines personnes intéressées qui se seraient même déplacées sur place. L’une d’entre elles qui avait parcouru 130 km pour rejoindre la fameuse soirée se serait même révélée très peu commode lorsque la maîtresse des lieux l’a obligé à changer de programme. C’est alors que les policiers wallons ont commencé à mener une enquête qui les a conduits vers le peintre mécontent.

Au cours des débats devant le tribunal, il a fallu déterminer dans quelle mesure le comportement du peintre pouvait être assimilé à du harcèlement . Pour sa défense, il plaide la mauvaise blague et l’absence de contact direct avec la victime. Mais le ministère public estime que la petite annonce a été publiée en connaissance de cause avec la volonté de nuire. Même s’il n’y a pas de harcèlement direct, il y a bel et bien eu un préjudice pour la victime. La décision est attendue pour le 14 octobre.