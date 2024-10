Un ancien adjoint au maire ouvre une agence immobilière et est jugé pour infraction

L’ouverture de son agence immobilière s’est traduite par une démission pour un ancien adjoint au maire de La Chapelle-sur-Erdre. Il ne peut plus travailler à la mairie et doit même faire face à un procès.

Un ancien adjoint au maire de La Chapelle-sur-Erdre, Daniel Garnier, a ouvert son agence immobilière. Mal lui en a pris. Il a dû démissionner de son poste de premier adjoint. Le «mélange des genres» entre le mandat d’élu et sa nouvelle fonction d’agent immobilier a fait polémique, en 2019. « L’élu a pu avoir accès à des informations que n’ont pas ses concurrents du marché de l’immobilier », selon le chef de file de l’opposition de centre droit, Erwan Bouvais. Daniel Garnier se confie: « En 2017, j’ai créé mon activité. J’avais trouvé deux locaux commerciaux que je n’ai pu exploiter à cause de pressions de mes confrères. Lors du rendez-vous de signature du bail, un de mes confrères a appelé pour des menaces ».

Mais l’affaire ne s’est pas arrêtée là. L’ancien adjoint a été jugé devant le tribunal correctionnel de Nantes début octobre, pour trois infractions au plan local d’urbanisme. Et le coup est cette fois porté non par l’opposition mais par la majorité municipale de gauche dont il est issu. Une amende de 1000 euros a été requise à son encontre. L’ironie de l’histoire c’est qu’il a lui-même participé à l’élaboration du plan local d’urbanisme métropolitain. Il est accusé d’avoir installé son agence immobilière dans un lieu normalement réservé aux commerces de détail (qui vendent des marchandises à l’unité ou en quantité réduite) et d’avoir transformé sans autorisation l’ancien fleuriste en agence immobilière .

Convoqué à la gendarmerie

Pour l’ancien élu, c’est l’incompréhension la plus totale. Il a assuré à la barre qu’à côté de son agence se sont implantés un tatoueur, un assureur, une diététicienne, qui ne font pas de commerce de détail. Son avocate plaide qu’« à aucun moment, on ne lui a demandé de régulariser sa situation ». L’ancien élu regrette auprès de Ouest-France : « Ce que j’ai le plus mal vécu, c’est d’être traité comme un criminel, convoqué en gendarmerie avec prise d’empreintes ». Délibéré le 3 décembre. En attendant, Daniel Garnier est parvenu à garder son agence immobilière ouverte contre vents et marées.