Type d’établissement, localisation, coût… Les critères pour bien choisir une maison de retraite

Lorsque vient le moment de placer un proche au sein d'un établissement d'accueil pour personnes âgées, il n'est pas toujours simple de s'y retrouver. Entre les différentes catégories de structures, le coût, la localisation ou encore les activités proposées, faire le bon choix s'avère souvent compliqué. Tour d'horizon des critères à prendre en compte au moment de la décision.

Le choix d'un établissement pour personnes âgées n'est pas une mince affaire. Et pour cause, des révélations telles que celle du journaliste Victor Castanet qui a sorti mercredi 26 janvier un livre intitulé Les Fossoyeurs sur des actes de maltraitance dans certains établissements peuvent générer de l'inquiétude chez les familles. Ainsi, les spécialistes recommandent de prendre du temps pour effectuer ce choix afin d'évaluer différents critères mais aussi de visiter plusieurs structures, rapporte Capital .

S'éloigner de son lieu de prédilection peut être une bonne option

Le premier critère à prendre en compte est la catégorie de l'établissement. De l'hébergement en famille d'accueil à l'établissement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) en passant par la résidence de services, le choix est vaste. « Le plus important c’est de prendre en compte les critères de bien-être de la personne et de réfléchir à ce qui pourra être le mieux pour elle » , souligne Joachim Tavarès, fondateur de papyhappy.com, comparateur en ligne de logements pour les seniors. Il faut aussi prendre en compte les délais généralement assez longs dans les établissements publics pour obtenir une place.

Ensuite, vient le choix de l'emplacement géographique idéal, qui n'est pas forcément le plus proche. « En vous éloignant de 20 à 30 kilomètres de votre lieu de prédilection, le logement proposé sera peut-être moins cher ou d’une qualité supérieure à ce que vous auriez pu avoir » , explique Joachim Tavarès. Mais il faut aussi prendre en compte les habitudes de chaque personne et réfléchir à l'accès pour les personnes qui viendront lui rendre visite.

La visite de l'établissement : un moment à ne pas négliger

Concernant le coût, les spécialistes recommandent de regarder attentivement ce qui est inclus ou non dans le tarif, en demandant un exemple de facture si possible. Mais il faut aussi se renseigner sur les éventuelles aides telles que les allocations logement, l’aide personnalisée d’autonomie (APA) ou encore l’aide sociale à l’hébergement (ASH) sans oublier de voir s'il est possible de faire jouer une assurance dépendance ou de demander une aide auprès de la mutuelle.

Enfin, une visite de l'établissement est plus que nécessaire. Lors de celle-ci, il sera important de regarder l'accueil qui est réservé aux visiteurs, l'état des parties communes ou encore l'ambiance générale. « Vous devez avoir le même référentiel que lorsque vous cherchez un logement pour vous » , a conseillé Joachim Tavarès. Un coup d'œil aux activités proposées est aussi un bon indicateur, même si certains établissements proposent officiellement une grande quantité d'activités mais qu'en réalité ils n'ont pas assez de personnel pour les mener à bien.