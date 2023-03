Trois promoteurs immobiliers visés par une plainte après des chantiers abandonnés en Eure-et-Loir

Les plaintes concernent notamment des accusations d’abus de biens sociaux, abus de confiance et escroqueries. Photo d'illustration. (jarmoluk / Pixabay)

Sept familles ayant fait construire leurs maisons dans l'Eure-et-Loir ont porté plainte contre le promoteur immobilier en charge de chantiers et deux de ses franchisés. Elles affirment que les travaux ont été abandonnés, mal effectués ou retardés. Les entrepreneurs visés se renvoient quant à eux la responsabilité de la situation.

Trois promoteurs immobiliers ont récemment fait l’objet de plaintes déposées par sept familles d’Eure-et-Loir. Ces dernières avaient confié la construction de leurs maisons respectives aux professionnels. Elles affirment que les entrepreneurs ont abandonné les chantiers ou que les bâtiments présentent d’importantes malfaçons. Les plaignants évoquent aussi de gros retards, rapporte L’Echo Républicain .

Leur action en justice vise un groupe de promotion immobilière et deux de ses anciennes agences tenues par des franchisés. Les propriétaires mécontents les accusent d’abus de biens sociaux, abus de confiance, détournements de fonds, escroqueries, extorsions de fonds, harcèlement et faux en écriture et usage de faux. Cinq des plaintes ont été enregistrées au commissariat de Chartes (Eure-et-Loir). Les autres ont été adressées au procureur de la République.

Enquête et auditions

Une enquête a été diligentée. Les investigations ont notamment amené la brigade financière à interroger les suspects. Le PDG du groupe incriminé a affirmé être lui-même victime d’une escroquerie organisée par un des franchisés. Il a expliqué avoir perdu 2 millions d’euros après que l’homme a falsifié des documents, entamé des chantiers sans garanties et dissimulé de lourdes dettes. L’entrepreneur pointé du doigt a quant à lui nié toute malversation.

« Je ne nie pas certaines erreurs, mais j’ai été confronté à une succession de difficultés » , dont la crise sanitaire liée au Covid-19. Le professionnel a assuré avoir vendu son entreprise pour permettre aux chantiers de ses clients de continuer. Il a dit envisager de porter plainte à son tour pour diffamation. L’ex-chef d’entreprise a expliqué qu’il était convenu que son successeur reprenne les travaux.

Des arriérés inattendus

Ce dernier a de son côté raconté avoir récupéré des dettes et des factures impayées à hauteur de 80 000 euros et un redressement fiscal dont il n’avait pas été informé. Il a déclaré que parmi les impayés figuraient des notes de voyages, de vêtements et de soins esthétiques. L’ancien propriétaire a nié à la fois les montants avancés et la nature des factures, évoquant notamment un séminaire professionnel et un nom de société de nettoyage de véhicules pouvant évoquer un salon d’esthéticienne.