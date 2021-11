Travailler à la retraite : trois dispositifs à connaître

Vous pouvez travailler pendant la retraite, le Revenu vous rappelle les dispositifs à connaître. (© Gilles Tronel)

Près de 500.000 retraités cumulent une pension versée par les régimes obligatoires et un emploi, salarié ou non. Rien de tel pour arrondir ses fins de mois. Reste à faire les bons choix pour optimiser vos gains.

La retraite, c'est enfin vivre sans travailler… Une image d'Épinal de plus en plus écornée. Selon la Dress, le service statistique du ministère de la Santé et de la Solidarité, on compte près de 500.000 retraités cumulant pension de vieillesse et emploi, salarié ou non.

Depuis une dizaine d’années, grâce à des conditions de cumul emploi-retraite largement assouplies et à la possibilité de s'installer plus facilement à son compte, le nombre de ces retraités «cumulant» n'a cessé de grimper.

Les raisons sont très différentes : certains y voient la possibilité de partir en douceur tout en arrondissant leurs fins de mois (la pension moyenne en France est de 1.393 euros). Pour d’autres, c’est l’occasion de transmettre leur expertise acquise tout au long de leur carrière, à un rythme différent. Les professionnels libéraux ou chefs d’entreprise poursuivent parfois leur activité, même après avoir liquidé leurs droits à la retraite.

«Certains perçoivent la retraite à 62 ans comme un couperet et reculent l’âge de départ à la retraite. C'est un mauvais calcul. La retraite ne doit pas être perçue comme la fin de sa vie professionnelle, mais comme la possibilité de monétiser des droits acquis tout au long de sa carrière, et de continuer à travailler, si le cœur vous en dit, ou d’arrêter», explique Marilyn Vilardebo, fondatrice du cabinet Origami & Co.

Le Revenu vous