Transport aérien : une nouvelle ligne relie Marseille à Shanghai en seulement douze heures

Une nouvelle ligne s'est ouverte entre Shanghai et Marseille, mardi dernier. Il s'agit du premier vol direct entre la Chine et un aéroport régional.

La cité phocéenne attire de plus en plus de touristes chinois. Et ces derniers pourront désormais se rendre en Provence bien plus rapidement grâce à une nouvelle ligne directe. Le premier vol reliant l'aéroport Shanghai-Pudong (PVG) à l' aéroport de Marseille (MRS) en 12h05 - et assuré par la compagnie China Eastern - a atterri mardi dernier avec à son bord 250 passagers. Nombreux sont venus pour découvrir « la lavande , la nature, la mer et les Français» comme témoigne une touriste auprès de France 2.

Chaque semaine, trois vols sont proposés dans les deux sens, les mardis, vendredis et dimanches. Il faut compter environ 1000€ pour un aller-retour. China Eastern Airlines « offrira également des correspondances optimisées avec le Japon, la Corée du Sud, l'Asie du Sud-ouest, l'Australie, la Nouvelle-Zélande… » explique Philippe Bernard, le Président du Directoire Aéroport Marseille Provence, dans un communiqué de presse.

«L'ouverture de cette ligne vient renforcer un jumelage de plus de 30 ans entre les villes de Shanghai et Marseille et intervient à l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France», raconte Philippe Bernard. Cette ligne contribuera « à renforcer l'attractivité de notre territoire, tant sur le plan économique que sur le plan touristique, et les échanges entre nos deux villes », explique-t-il.

Le président de la chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille, Jean-Luc Chauvin, ajoute sur France 2 que « c'est une vraie manne économique pour notre territoire » . Les touristes pourront ainsi profiter de leurs séjours pour visiter les villes françaises méditerranéennes. Une véritable opportunité pour les touristes asiatiques d'assister - aussi - aux épreuves de voile des Jeux Olympiques qui se tiendront à Marseille du 28 juillet au 8 août.