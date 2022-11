Trains : la carte « Familles nombreuses » évolue et ne sera plus gérée par la SNCF

La carte « Familles nombreuses » sera gérée par l'État à partir du 2 janvier 2023. Illustration (HPGRUESEN / PIXABAY)

Reprise par l'État à partir du 2 janvier 2023, la carte « Familles nombreuses » va être modernisée. Désormais, il sera possible de la commander sur Internet et d'en obtenir une version dématérialisée. L'objectif est de démocratiser cette carte qui accroit depuis 1921 le pouvoir d'achat des familles nombreuses en proposant notamment des réductions pour les billets de train.

La carte « Familles nombreuses » évolue, rapporte Le Parisien lundi 21 novembre. Anciennement prise en charge par la SNCF, sa gestion va être récupérée par l’État, qui a décidé d’en profiter pour moderniser ses modalités d’obtention. L’objectif de cette démarche est, pour le gouvernement, de doubler le nombre de bénéficiaires, qui est actuellement de 850 000.

Une procédure complexe

Pour rappel, la carte « Familles nombreuses » existe depuis 1921. Elle est accessible aux familles avec au moins trois enfants mineurs et permet de disposer de 30 à 75 % de réduction sur les billets de train, en fonction du nombre d’enfants à charge. Les détenteurs disposent aussi de 50 % sur les réseaux SNCF et RATP en Ile-de-France, et de réductions chez 70 partenaires, dont 15 % de réduction chez les Opticiens Mutualistes ou des tarifs réduits dans les cinémas CGR.

Si cette carte permet d’accroître le pouvoir d’achat des familles nombreuses, beaucoup n’y auraient toutefois pas recours en raison d’une procédure « trop lourde et complexe » pour l’obtenir, selon les mots de Laure Mondet de l’UNAF (Union nationale des associations familiales). C’est elle qui a contribué à faire évoluer ce service à l’occasion de sa reprise par l’État avec l’ouverture à la concurrence de la SNCF, précise Le Parisien .

Un portail numérique

Dès le 2 janvier 2023, la carte « Familles nombreuses » pourra ainsi être commandée directement sur Internet via un portail numérique. Avant cela, il fallait remplir à la main un dossier et l’envoyer par la Poste à la SNCF. En parallèle de la carte physique, une version numérique sera également disponible et accessible via son smartphone. Enfin, les frais de dossier de cette carte valable trois ans vont passer de 19 à 18 euros.

De son côté, le service de demandes de la SNCF va définitivement fermer le 5 décembre prochain. Le temps de cette transition, pour les cartes qui viendraient à expirer entre le 1er décembre 2022 et le 31 janvier 2023, les détenteurs « ne seront pas verbalisés à bord des trains » a précisé le ministère des Transports.