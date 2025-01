Tout savoir sur la rénovation de vos tuiles de toiture / iStock.com - FooTToo

Tuiles : de nombreux avantages

Qu’elles soient en terre cuite, en argile ou encore en béton, les tuiles offrent de nombreux avantages : ● leur durée de vie : de 30 à 70 ans ; ● leur imperméabilité ; ● leur résistance aux intempéries ; ● leur isolation ; ● leur pose, plus « facile » que celle des ardoises… Du côté des inconvénients, citons leur poids, leur entretien régulier et leur coût qui peut être relativement élevé.

Toiture : la rénovation des tuiles

Comment savoir si des tuiles doivent être remplacées ? Certains indices peuvent vous mettre sur la voie : charpente en bois humide, traces d’humidité sur le plafond de vos combles ou sur vos murs… De même, si de la mousse apparaît sur vos tuiles, cela signifie qu’elles sont devenues poreuses. Elles ont besoin d’être rénovées. Note : une toiture en mauvais état peut avoir des conséquences importantes sur l’état de votre bien. Mieux vaut donc réagir rapidement. Quelles sont les étapes d’une rénovation de toiture en tuiles ? L’entreprise spécialisée que vous aurez choisie va poser un diagnostic concernant l’état de la charpente, celui de la couverture et celui de la zinguerie. Elle constate la présence de mousse ? Un nettoyage (grattage, brossage), un traitement hydrofuge voire un remplacement des tuiles seront programmés. Elle peut aussi estimer qu’il y a juste une ou plusieurs tuiles à remplacer. Mais, dans certains cas, le remplacement partiel ou total de la toiture est inévitable. En cas de rénovation totale, les couvreurs procèdent d’abord à la dépose de la toiture : ils enlèvent l’ensemble des éléments qui la constituent. Parfois, la réparation de la charpente est nécessaire. D’autres fois, une rénovation et/ou un traitement suffisent. La pose d’une nouvelle toiture se fait en suivant plusieurs étapes : ● calepinage (plan, croquis) ; ● pose du support (liteaux…) ; ● pose des nouvelles tuiles ; ● mise en place des points de scellement. Pour un résultat de qualité, il est recommandé de faire appel à une entreprise spécialisée. En faisant intervenir des professionnels, vous bénéficiez de divers avantages dont la garantie décennale. Enfin, ils possèdent un équipement adéquat (échafaudage et autres).

Rénovation de tuiles : quel budget ?

Si vous avez une toiture en tuiles, sachez que le remplacement de ces dernières peut coûter plus de 200 € par mètre carré. Les tarifs appliqués dépendent de plusieurs facteurs dont le type de tuiles, le nombre d’éléments à remplacer, l’ampleur du chantier (un redressement de la charpente est parfois nécessaire) et autres.

Rénovation de tuiles et aides financières

Renseignez-vous sur les aides qui existent afin de savoir si vous pourriez en bénéficier dans le cadre de la rénovation de vos tuiles. Il existe notamment les CEE (certificats d’économies d’énergie) et MaPrimeRénov’ mais des conditions sont à respecter pour en bénéficier. Parfois, les régions et les départements mettent en place des aides. Vous souhaitez rénover votre toiture ? Faites des demandes de devis auprès de plusieurs entreprises et comparez leurs offres.