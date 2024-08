Taxe foncière : voici la date à laquelle le fisc va envoyer les avis d’imposition

Les Français auront cette année jusqu'au 20 octobre pour payer leur taxe foncière en ligne. (illustration) (Rupixen / Pixabay)

Mauvaise nouvelle pour près de 33 millions de Français. Le fisc va envoyer les avis de taxe foncière à partir du 28 août prochain. Ils seront d'abord mis en ligne dans les espaces particuliers des propriétaires sur le site impots.gouv.fr puis seront envoyés par courrier au plus tard le 20 septembre, rapporte Capital . Le calendrier est différent si vous avez opté pour le paiement mensualisé : l'avis sera posté dans votre espace le 20 septembre et arrivera dans votre boîte aux lettres entre le 23 septembre et le 9 octobre.

Taxe foncière : vous avez jusqu'au 20 octobre pour payer

La note va encore augmenter cette année pour tous les Français concernés, sans exception. Les valeurs locatives cadastrales, qui servent de base au calcul pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, ont en effet été revalorisées de 3,9 % en 2024. Mais pour certains propriétaires, la hausse sera bien plus importante puisque les collectivités appliquent ensuite leur taux. Chaque commune est libre de fixer chaque année, au printemps, son taux. Rares sont celles qui votent une diminution : la grande majorité opte pour une stagnation ou une augmentation. Cette année, c'est à Nice que la hausse est la plus élevée avec un taux qui grimpe de 19,2%.

Les propriétaires auront jusqu'au 15 octobre pour payer leur taxe foncière par chèque. En cas de paiement en ligne, un délai de cinq jours supplémentaires est accordé, jusqu'au 20 octobre donc. Les retardataires risquent une majoration de cet impôt. Si vous avez choisi la mensualisation, les prélèvements liés à la taxe foncière 2024 commenceront le 15 janvier 2025.