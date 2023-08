Taxe foncière : où pèse-t-elle le plus lourd dans le porte-monnaie des acquéreurs immobiliers ?

Nîmes et Saint-Etienne font partie des grandes villes françaises où la taxe foncière pèse le plus dans le budget des emprunteurs immobiliers. (illustration) (nattanan23 / Pixabay)

Le montant de la taxe foncière s'élevait en moyenne à 111 euros par mois dans les plus grandes villes françaises en 2022. Depuis plusieurs années, on constate une hausse de cet impôt local. Et son poids dans les remboursements des acheteurs est par exemple particulièrement important à Nîmes ou Saint-Etienne, selon une étude du site Meilleurtaux.

La taxe foncière est à prendre en compte dans le calcul du coût d'un logement par les futurs acquéreurs. Elle peut parfois faire augmenter lourdement le montant du remboursement mensuel du crédit souscrit par les nouveaux propriétaires. Son poids n'est en revanche pas toujours le même. Le site Meilleurtaux , spécialisé dans le suivi des taux de crédits, s'est penché sur la question dans une étude dévoilée mercredi 2 août 2023 et relayée par BFMTV . Pour rappel, la taxe foncière est un impôt local qui concerne les propriétaires d'un bien immobilier ou les usufruitiers.

Des disparités géographiques

La taxe foncière est en nette augmentation depuis 2018. En 2022, elle s'est élevée en moyenne à 111 euros par mois dans les plus grandes villes de France. Soit 6 euros de plus qu'en 2021 (105 euros). Toutes les villes ne sont pas égales face à cet impôt. Ainsi, les métropoles où le poids de la taxe foncière en mensualités annuelles supplémentaires est le plus important en 2022 sont Nîmes, Saint-Etienne, Le Havre et Dijon. A titre d'exemple, un propriétaire dijonnais doit rembourser tous les mois, en plus de son crédit, l'équivalent d'une mensualité et demie en plus pour la taxe foncière.

Ce chiffre peut grimper jusqu'à l'équivalent de deux mensualités supplémentaires pour Nîmes. Pourquoi le poids de la taxe foncière n'est pas le même partout ? Selon Meilleurtaux , cet impôt reste à des montants peu élevés dans les villes où le coût des mensualités de crédit est déjà très lourd, comme à Paris, Lyon ou Nice. Une hausse qui devrait continuer en 2023.