Taxe foncière: découvrez les villes championnes de la hausse

INFOGRAPHIES - La taxe foncière n’en finit plus de flamber. Découvrez le top 50 des plus fortes hausses en 2021, sur 5 et sur 10 ans.

La taxe foncière continue de flamber mais moins qu’avant. C’est la conclusion d’une étude de l’Union nationale des propriétaires immobiliers. En 10 ans, elle a grimpé de près de 28% pour les 50 plus grandes villes de France. Soit une hausse de 2,8% par an. Le président de l’UNPI Christophe Demerson a déploré «une solution de facilité» de la part des élus locaux qui ont «besoin de recettes et se tournent vers les propriétaires».

En 2021, les élus locaux se sont montrés moins gourmands: l’impôt local payé par 32 millions de contribuables a progressé de «seulement» 1% en moyenne. Une bonne nouvelle pour les propriétaires qui ne devrait a priori pas durer dans le temps. «Nous pensons que la hausse va se poursuivre, avec la suppression de la taxe d’habitation», affirme Christophe Demerson, qui estime que les élus locaux «anticipent déjà où ils vont chercher des recettes». Le président de l’UNPI dénonce également «l’inflation sur les frais de gestion, sur les petites taxes» prélevés par l’État, comme la taxe sur les ordures ménagères ou la Gemapi, pour la prévention des inondations.

En attendant, découvrez ci-dessous quelle est la ville qui a le plus augmenté la taxe foncière en 2021, sur 5 ans et sur 10 ans. À noter que les valeurs locatives ont été révisées automatiquement (à partir de 2018 sur la base de l’évolution de l’inflation et sur décision de Parlement avant 2018, NDLR) de 0,2% en 2021, de 6,1% sur 5 ans et de 14,2% sur 10 ans. Autrement dit, si la hausse de votre taxe foncière est supérieure à ces taux, cela signifie que votre commune (ou votre département) a été particulièrement gourmande. À noter que, depuis 2021, la part collectée par les départements a été récupérée par les communes.