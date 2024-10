Taxe des très riches, le nombre de foyers visé est nettement réduit - jackmac34-pixabay.jpg

Moins de foyers concernés par cette taxe

Contrairement aux premières estimations, seulement 24 300 foyers seront directement impactés par cette taxe temporaire, et non les 65 000 annoncés précédemment. Cette mesure, destinée à aider au redressement des finances publiques, repose sur un mécanisme ciblant les foyers au taux d’imposition inférieur à 20 %, avec des revenus fiscaux de référence dépassant 250 000 euros pour une personne seule. Par ailleurs, cette taxe s’appliquera sur une période de trois ans, de 2024 à 2027. À l'origine, le ministère du Budget avait indiqué que la mesure toucherait environ 65 000 foyers fiscaux.

Un effort de trois ans pour redresser les finances publiques

Ces ménages, dont les revenus annuels dépassent 250 000 euros pour une personne seule et 500 000 euros pour un couple, sont déjà soumis à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR). Cependant, pour être redevable de cette nouvelle taxe, les foyers concernés doivent en plus avoir un taux d’imposition inférieur à 20 %. Ce critère a considérablement réduit l'assiette des contribuables éligibles à la mesure. En réalité, seuls 24 300 foyers répondent à ces conditions, ce qui explique pourquoi le nombre final de foyers redevables est bien inférieur à ce qui était prévu initialement. Cette réduction s’inscrit dans la volonté du gouvernement d’éviter de pénaliser les foyers qui, bien que aisés, sont déjà fortement imposés.

Un gros déficit à combler

Cette contribution exceptionnelle fait partie du projet de loi de finances pour 2025, qui vise à combler le déficit public de la France, lequel pourrait atteindre 6,1 % du PIB en 2024. Face à cette situation budgétaire « très dégradée », comme l’a décrit le Premier ministre Michel Barnier, l’exécutif a décidé d’augmenter les recettes fiscales en plus de réduire les dépenses publiques. Sur les 20 milliards d'euros de recettes supplémentaires attendues, 5,7 milliards proviendront des particuliers, et en particulier des foyers les plus aisés, via cette taxe temporaire.

Un retour à la hausse des impôts après sept ans de baisse

La durée de la contribution a également été source de débat. Alors que Michel Barnier avait initialement évoqué une hausse des impôts limitée à deux ans, le projet de loi de finances prévoit une contribution s’étalant sur trois ans. Cette contribution pourrait rapporter jusqu'à 2 milliards d’euros en 2025, selon les prévisions du gouvernement. Cette mesure marque un tournant dans la politique fiscale du gouvernement. Depuis l’élection d’Emmanuel Macron en 2017, l'exécutif avait engagé une baisse continue de la fiscalité, notamment à destination des entreprises et des contribuables fortunés. Ce changement de cap survient alors que la priorité est désormais donnée au redressement des finances publiques, prenant le pas sur la politique de baisse d'impôts. La contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus s'inscrit dans une stratégie plus large de rééquilibrage budgétaire, combinant réductions des dépenses et hausses des recettes fiscales.