Taxe d'habitation : le calendrier de suppression pour les 20% les plus riches est maintenu

Emmanuel Macron avait laissé entendre que la suppression de la taxe d'habitation pour les 20% les plus riches allait être décalée. Mais vendredi dernier, le Premier ministre Jean Castex a déclaré que le calendrier serait maintenu. La taxe d'habitation devrait donc être également supprimée pour les 20% de Français les plus aisés d'ici 2023.

La taxe d'habitation devrait être supprimée d'ici 2023 pour les 20% de Français les plus aisés

Dans son interview du 14 juillet, Emmanuel Macron avait laissé entendre que la suppression de la taxe d'habitation pour les 20% les plus riches allait être décalée. « Une option possible serait de décaler un peu, pour les plus fortunés d'entre nous, la suppression de la taxe d'habitation, ce qui peut être quelque chose de légitime en période de crise », avait expliqué le Président.

Mais vendredi dernier, le Premier ministre Jean Castex a déclaré que, finalement, le calendrier devrait être maintenu. « On va continuer sur le même rythme. Donc, la suppression de la taxe d'habitation suivant le calendrier sera maintenue », a-t-il expliqué sur France 2. « Nous ne pensons pas que le recours à l'arme fiscale soit un bon outil pour gérer la crise, qu'augmenter les impôts soit une bonne formule », a-t-il ajouté. Il a toutefois précisé que « là encore, nous nous adapterons en fonction de l'évolution de la conjoncture ».

La taxe d'habitation devrait donc être progressivement supprimée pour les 20% de Français les plus aisés d'ici 2023.

La suppression progressive de la taxe d'habitation

Estimant que la taxe d'habitation est un impôt « injuste » et « illisible », Emmanuel Macron avait souhaité la supprimer pour 80% des français afin de leur redonner du pouvoir d'achat. En effet, depuis 2000, les recettes issues de cette taxe avaient augmenté de 121%, un accroissement bien supérieur à celui du revenu des ménages qui avait augmenté de 50% sur la même période.

Rattrapé par le Conseil constitutionnel, il avait ensuite élargi la mesure à l'ensemble des Français.

Entamée en 2018, la réforme a permis la suppression progressive de cet impôt pour 80% des foyers français. Après avoir bénéficié d'un allégement de 30% en 2018, puis de 65% en 2019, 80% des foyers ne paieront plus de taxe d'habitation sur leur résidence principale dès 2020.

Pour les 20% de Français restants, les plus aisés, la taxe d'habitation sur la résidence principale sera supprimée en 3 étapes : un allègement de 30% en 2021, de 65% en 2022 et une suppression totale en 2023.

Pour savoir si vous devez payer la taxe d'habitation, il suffit de vous rendre sur l'outil mis à disposition par l'administration fiscale.

En revanche, la réforme ne concerne pas la taxe d'habitation pour les résidences secondaires qui elle est maintenue.