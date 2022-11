Taxe d’habitation : dernier jour pour effectuer le paiement non dématérialisé

Pour la dernière année de la taxe, seuls les 20 % des ménages les plus aisés doivent encore la payer. (Tumisu / Pixabay)

Pour cette dernière année de la taxe d’habitation, les 20 % des ménages qui doivent toujours s’en acquitter ont jusqu’à ce mardi 15 novembre, minuit, pour s’acquitter de leur impôt via des moyens non dématérialisés. Pour le paiement en ligne, obligatoire au-delà de 300 euros de taxe d’habitation, les contribuables ont jusqu’au 20 novembre, minuit.

Les 20 % des ménages toujours assujettis à la taxe d’habitation et qui souhaitent régler leur impôt de manière non dématérialisée n’ont plus que quelques heures pour le faire, rapporte Capital . La date limite a en effet été fixée par l’administration à ce mardi 15 novembre à minuit. Les contribuables ont le choix de payer en espèces chez un buraliste agréé, par chèque, ou encore par titre interbancaire de paiement (TIP SEPA).

Jusqu’au 20 novembre pour le paiement en ligne

À noter toutefois que cette possibilité de payer de façon non dématérialisée n’est laissée qu’aux ménages ayant moins de 300 euros de taxe d’habitation à régler. Au-delà, il est obligatoire de passer par le paiement en ligne.

Pour cela, il faut se rendre sur son espace personnel sur impots.gouv.fr via un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Différentes possibilités de prélèvement sont disponibles. Les personnes qui souhaitent payer en ligne ont quant à eux jusqu’au 20 novembre, minuit, pour régler leur taxe d’habitation.

La dernière année

Il s’agit par ailleurs de la dernière année où des ménages ont à payer cet impôt local. Depuis 2018, les contribuables ont été progressivement exonérés du paiement de la taxe d’habitation. Pour cette dernière année, seuls les 20 % des ménages les plus aisés ont encore à payer cette taxe. Ces derniers ont pu bénéficier d’une exonération de 65 %, ou dans certains cas d’une exonération dégressive de 65 à 100 %.

De plus, depuis cet automne, l’ensemble des ménages français n’ont plus à payer la contribution à l’audiovisuel public (CAP). La redevance télé a en effet été supprimée cet été à travers le vote de la loi de finances rectificative pour 2022. Cela représente un gain de pouvoir d’achat de 138 euros pour les ménages métropolitains et de 88 euros pour les ménages ultramarins.