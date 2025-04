Taux marginal d’imposition (TMI) : de quoi s’agit-il et comment le calculer ? / iStock.com - ThitareeSarmkasat

Qu'est-ce que le taux marginal d'imposition (TMI) ?

Le système fiscal français fonctionne sur la base d'un barème progressif. Les revenus imposables sont divisés en plusieurs tranches d'imposition, soumises à un taux d'imposition spécifique. Chaque tranche correspond à une fourchette de revenus composée d'une limite inférieure et d'une limite supérieure. Des barèmes sont fixés pour chaque année fiscale. Pour l'impôt 2025 (pour les revenus 2024), le taux est de 0 % pour les revenus de moins de 11 497 € ; 11 % de 11 498 € et 29 315 € ; 30 % de 29 316 € à 83 823 € ; 41 % de 83 824 € et 180 294 €, etc. Si le revenu se situe entre les deux paliers (limite basse et limite haute), la différence entre le revenu imposable et la limite basse est taxée au taux de cette tranche : c'est ce qu'on appelle le TMI. Celui-ci permet d'évaluer l'impact fiscal d'une augmentation des revenus, qui serait taxée au taux marginal ou qui ferait passer le foyer fiscal dans une tranche supérieure. Le TMI offre une visibilité fiscale qui permet de prendre des décisions plus éclairées, et qui facilite la gestion de ses revenus, placements et investissements. Le TMI est à distinguer du taux moyen d'imposition, qui correspond au pourcentage total de l'impôt divisé par le revenu total imposable. Il s'applique à la dernière tranche de revenu et renseigne un foyer sur la part que représente l'impôt dans ses revenus Taux moyen d'imposition et TMI se complètent pour donner une vue globale de l'imposition d'un foyer et permettre aux contribuables de mieux évaluer leur situation au regard de la fiscalité.

Comment calculer son TMI ?

Le montant de l'impôt sur le revenu dépend en même temps du barème d'imposition et du nombre de parts fiscales du foyer. Il faut tout d'abord additionner l'ensemble des revenus imposables perçus par le foyer fiscal au cours de l'année (sans prendre en compte les abattements et réductions) et diviser ce montant par le nombre de parts du quotient familial. Les barèmes prédéterminés varient donc selon la composition du foyer fiscal (personne isolée, couple, enfants rattachés, etc.). Une personne seule représente une part de quotient familial, de même que chaque membre d'un couple (marié ou pacsé). Les enfants rattachés comptent pour une demi-part supplémentaire pour les deux premiers, puis une part à partir du troisième. Le calcul du TMI permet d'évaluer les conséquences fiscales d'un éventuel revenu supplémentaire. En prenant l'exemple d'un célibataire qui perçoit un revenu annuel de 29 000 € et dont le revenu passe à 35 000 €, la tranche d'imposition sera de 11 % jusqu'à 29 000 € et de 30 % pour le revenu supplémentaire. Ainsi, seule la partie du revenu excédant le montant supérieur de la tranche sera imposée à 30 %, ce qui représente, dans l'exemple cité, un faible impact sur le montant de l'impôt.