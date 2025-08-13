Livrets réglementés : après la baisse du taux du Livret A, quels sont les meilleurs placements ?

Ou placer son arent depuis la baisse des rendements de l'épargne réglementée ? ( Crédits photo: © adrian_ilie825 - stock.adobe.com)

Livret A, LDDS, LEP, Livret Jeune, CEL et PEL ont tous un point commun : appartenir à la catégorie des placements réglementés. Et chacun d'entre eux a des avantages bien spécifiques. Lesquels ?

1,70 % net : le taux du Livret A a fortement baissé le 1er août dernier, puisque sa rémunération était auparavant de 2,5 % net. Se pose ainsi la question de savoir s'il est toujours pertinent de conserver son argent sur ce livret réglementé, ou s'il faut envisager de trouver une autre idée de placement pour son argent. Rémunération, fonctionnement, plafond de versement, fiscalité… découvrez les avantages de chacun des contrats d'épargne réglementés disponibles en 2025.

Le Livret d'épargne populaire (LEP) pour son taux d'intérêt

Vous voulez profiter du meilleur taux d'intérêt en vigueur sans prendre de risques ? Le Livret d'épargne populaire, ou LEP , est peut-être fait pour vous. En effet, alors que le Livret A est rémunéré à hauteur de 1,70 % net depuis le 1er août 2025, le taux du LEP est de 2,70 %. Bien qu'en baisse, puisque le LEP était rémunéré à hauteur de 3,5 % avant sa dernière révision semestrielle, le taux d'intérêt de ce placement reste le meilleur de sa catégorie… à condition de respecter les conditions de revenus en vigueur et un plafond de versement de 10 000 euros.

Le Livret A, le LDDS, le LEP et le Livret Jeune pour leur fiscalité

Le Plan épargne logement, ou PEL, et le Compte épargne logement (CEL) sont des produits d'épargne réglementé dont le fonctionnement diffère sensiblement de celui du Livret A, du LDDS, du LEP et du Livret Jeune. En effet, les nouveaux PEL et CEL affichent un taux d'intérêt brut. Depuis 2018, les intérêts générés par ces contrats sont soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, ce qui n'est pas le cas du Livret A, du LDDS, du LEP et du Livret Jeune, dont les taux sont nets.

Le Plan épargne logement (PEL) pour son plafond de versement

61 200 euros : voici le plafond de versement du PEL. Un chiffre nettement supérieur à celui du Livret A (22 950 euros), du CEL (15 300 euros), du LDDS (12 000 euros), du LEP (10 000 euros) et du Livret Jeune (1 600 euros) qui permet au PEL de sortir du lot. Les épargnants qui disposent de sommes d'argent conséquentes à placer peuvent donc trouver dans le PEL une solution d'épargne simple et accessible. En cumulant PEL, CEL, Livret, LDDS et LEP, ils peuvent même déposer jusqu'à 120 000 euros.

Le Livret A pour ses conditions de souscription

Toute personne résidant sur le sol français, majeure ou mineure, et certaines personnes morales peuvent ouvrir un Livret A. L'ouverture d'un Livret A est donc aisée, à la seule condition de n'avoir qu'un et un seul contrat de ce type. À La Banque Postale, les personnes sans domicile fixe peuvent également ouvrir un Livret A. Le PEL et le CEL font également partie des contrats d'épargne réglementés les plus accessibles, puisque toutes les personnes physiques majeures et mineures peuvent en ouvrir un.

Le Livret A, le LDDS, le LEP, le Livret Jeune et le CEL pour les retraits partiels

Vous voulez pouvoir piocher ponctuellement dans votre épargne ? Dans ce cas, privilégiez l'ouverture d'un Livret A, d'un LDDS, d'un LEP, d'un Livret Jeune ou d'un CEL. Ces placements réglementés ont pour point commun de permettre d'effectuer des retraits partiels à tout moment, à partir de 10 euros par opération. En revanche, sur un PEL, les retraits partiels ne sont pas possibles avant sa date d'échéance. Seul le retrait total de la somme d'argent est envisageable. Le PEL est alors clôturé.