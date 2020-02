Swiss Life AM France achète en Vefa le futur siège mondial d'Engie à La Garenne-Colombes

Grosse acquisition immobilière en vue pour Swiss Life AM à proximité du quartier d'affaires de La Défense : une promesse a été signée pour 135 000 m2 en VEFA répartis sur 6 immeubles de 6 ou 7 étages. Le promoteur immobilier de cette opération est Nexity, qui agit conjointement avec le futur locataire Engie.

L'actif immobilier « zéro-carbone » sélectionné par Engie pour devenir à terme -en 2023 et 2024- son siège mondial, bénéficiera des labels environnementaux HQE Excellent, Breeam Excellent et Biodivercity. Sur les volets connectivité et qualité de vie au travail, le futur ensemble immobilier vise les certifications Wired Score Gold et Osmoz.

« Swiss Life Asset Managers est très heureuse d'accompagner Engie dans ce projet, pierre angulaire de la stratégie zéro carbone d'Engie avec 100% d'énergie verte sur le site et un parc de près de 2 hectares et 10 000 m² de terrasses, annonce Frédéric Bôl, CEO de Swiss Life Asset Managers France. Cette réalisation est parfaitement en phase avec les valeurs de Swiss Life Asset Managers, acteur engagé dans le développement durable de la ville de demain. »

« Ce projet sera la vitrine de la stratégie zéro carbone du groupe Engie. Nous sommes très heureux qu'un investisseur comme Swiss Life s'associe à notre projet, se réjouit Pierre Deheunynck, directeur général adjoint d'Engie. Conçu comme un espace de vie inclusif, en continuité de la ville et ouvert aux riverains, l'éco-site représentera la ville de demain. Pour nos collaborateurs, il sera un lieu de vie unique et un accélérateur de la culture du travailler ensemble : interactif avec l'externe et collaboratif en interne. »

« Nexity, tout comme Engie à travers ses métiers, a un ADN fort dans la fabrique de la ville. Nous avons un temps d'avance sur la ville zéro carbone, par conviction d'abord et parce que nous pensons que cela nous donnera un avantage compétitif considérable, complète Véronique Bédague, directrice générale déléguée de Nexity. Nous avons imaginé et proposé à Engie un partenariat inédit pour concevoir son futur siège. En décidant d'investir dans ce projet, c'est aujourd'hui Swiss Life qui s'associe à cette ambition et nous en sommes très fiers. »