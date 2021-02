Sur les traces du «vrai» Arsène Lupin, à travers Paris

Au-delà de la série à succès sur Netflix avec Omar Sy, découvrez les vraies adresses parisiennes où Maurice Leblanc a fait loger son héros. Visite guidée.

Les personnages de fiction ont droit à une vraie vie, normal qu'ils aient de vraies adresses! Dans son ouvrage à succès Carnet d'adresses de quelques personnages fictifs de la littérature (Gallimard, 256 p.), l'écrivain Didier Blonde déambule à travers la capitale à la recherche des adresses attribuées à ses héros littéraires favoris. L'un d'entre eux a un statut particulier: Arsène Lupin.

C'est à cause ou plutôt grâce à lui que l'écrivain s'est découvert cette passion singulière en notant que le gentleman cambrioleur disposait d'une adresse, ou plutôt d'une planque, à Neuilly-sur-Seine, à quelques mètres de l'endroit où l'écrivain vivait enfant. Alors que le succès de la série Netflix «Lupin» remet sur le devant de la scène l'œuvre de Maurice Leblanc, père de Lupin, Le Figaro immobilier vous fait découvrir quelques-unes de ses adresses. Nous nous sommes tenues à celles qui sont réelles ou identifiables, certaines numérotations étant farfelues et certains hôtels particuliers impossibles à situer (la liste exhaustive est à retrouver dans l'ouvrage de Didier Blonde).

Commençons cette promenade du côté de la rue du Mont-Thabor. Normal, cette adresse du Ier arrondissement est la plus centrale de Lupin et sans doute la plus poétique. Alors que le gentleman-cambrioleur, standing oblige, est un habitué des adresses clinquantes, on est là dans l'un des coins les plus paisibles et discrets du cœur de la capitale. À deux pas des Tuileries et de la place Vendôme (pour dévaliser un joaillier?), le n°34 où Lupin se cache sous le nom de Louis Valméras est un immeuble tout à fait classique de la capitale. Une cour intérieure pavée, paisible et un vélo qui attend sans doute de permettre au célèbre cambrioleur de s'échapper en toute discrétion. Notons que le Figaro immobilier s'était déjà rendu dans l'immeuble voisin pour y inspecter un ancien garage en train de se transformer en show-room de luxe.

Un peu plus loin, dans le Triangle d'Or, Lupin aurait eu ses habitudes du côté du 36, rue Marbeuf. Certes, ce n'est pas le 36, rue des Orfèvres mais on imagine mal le héros de Leblanc toujours à son aise dans la version actuelle de cette adresse. L'immeuble qu'il occupait sous le nom d'Étienne de Vaudreix a laissé place à un ensemble de bureaux résolument contemporain (à louer) avec une pizzeria au rez-de-chaussée. Les enfants et petits-enfants du héros pourraient néanmoins se consoler avec les nouveaux voisins du 32-34. C'est en effet ici qu'est installé le Paris Élysées club, un «club de jeu haut de gamme» avec 23 tables de jeux où se côtoient des représentants du beau monde ou du moins quelques patrimoines intéressants. À deux pas de là, les anciens locaux d'Europe 1 poursuivent leur mutation.

Envie de faire un saut du côté de la rive gauche? Cap vers le 34, bis rue de l'Université. Lupin vivait ici, à l'angle de la rue de Beaune sous le pseudonyme du duc de Charmerace. Actuellement, cet immeuble d'angle reste une construction bourgeoise en pierre de taille mais son entrée est aujourd'hui celle de l'étude Carré Notaires qui, selon son site Internet, souhaite «allier la tradition d'un office notarial implanté dans le secteur depuis des siècles à la modernité d'une entreprise insérée dans la mondialisation.» Une façon de concilier l'inconciliable à la manière de Lupin, «le plus grand des voleurs, oui mais c'est un gentleman»?

Quant à la dernière visite du Figaro immobilier dans ce secteur, elle s'est penchée sur un immense projet de logements sociaux. Du côté de Neuilly-sur-Seine, se trouvait un entrepôt de marchandises volées au rez-de-chaussée du 95, rue Charles-Laffitte, «une rue retirée de Neuilly, sombre et sévère, en bordure du bois de Boulogne, près du jardin d'Acclimatation, où l'on trouvait encore à cette époque quelques vieux hôtels particuliers fin de siècle», comme l'écrit Didier Blonde. C'est d'ailleurs quasiment en face de cette adresse que logeait le patron-fondateur des laboratoires Servier dans un hôtel particulier qui vient tout juste d'être rasé pour laisser la place à des logements sociaux.

Les entrepôts de Lupin ont depuis été remplacés par un immeuble de style Art déco, mais il a conservé un petit quelque chose qui aurait sans doute plus au gentleman cambrioleur. À gauche de l'entrée principale, un plan incliné permet de rejoindre les caves et de ressortir de l'immeuble par une autre adresse, le 96, boulevard Maurice Barrès.

À quelques centaines de mètres de là, on rejoint une adresse très précise de Lupin: le 8, rue Crevaux (16e arrondissement). On sait qu'il logeait au 4e étage et on connaît même son numéro de téléphone (le 648 73). Et pour cause: ces coordonnées correspondent à l'une des vraies adresses de l'auteur Maurice Leblanc et à son réel numéro de téléphone! On trouve aujourd'hui sur place l'ambassade du Honduras, un choix surprenant, sachant que le nom de la rue est celui d'un explorateur (1847-1882) qui a notamment massacré des Indiens en Amérique latine. À défaut d'être l'Ambassade d'Équateur, aurait-on pu imaginer Arsène Lupin se réfugier ici pour y demander asile, à la manière de Julian Assange?

Quant à la dernière adresse, en forme de clin d'œil, c'est le 42, rue de la Santé dans le 14e arrondissement. Un lieu plus connu sous le nom de Prison de la Santé. Lupin n'a pas pu échapper d'y faire quelques séjours mais ils ont toujours été écourtés par des évasions. Parfois aussi, ses incarcérations étaient égayées par des visites de prestige, comme celle de l'empereur d'Allemagne Guillaume II venu lui rendre visite dans sa cellule n°14. En version contemporaine, du moins jusqu'au 12 février, date de sa libération anticipée pour raison de santé, Lupin aurait pu avoir Patrick Balkany pour voisin.