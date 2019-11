Sur l'année écoulée, les français ont investi 74% de leur épargne en produits de taux (Crédit photo: Fotolia)

La Banque de France a publié ses statistiques sur l'épargne et le patrimoine financier des ménages français pour le deuxième trimestre 2019. Malgré un contexte de taux d'intérêt négatifs, sur l'année écoulée, les français ont investi 74% de leur épargne en produits de taux.

Le taux d'épargne des français est un des plus élevés d'Europe, après celui de l'Allemagne. À fin juin 2019, leur taux d'épargne est en légère augmentation : il s'établit à 14,8%. L'épargne annuelle des français s'élève à 149,4 milliards d'euros, soit une hausse de 28,4 milliards d'euros (+ 19%) par rapport à fin mars 2019.

Les taux d'intérêts négatifs mettent à mal le rendement des actifs sans risques. Les compagnies d'assurance vie ont d'ores et déjà annoncé leur intention de baisser significativement le rendement 2019 de leur fonds en euros (1,80% en moyenne en 2018) et le taux du livret A, figé à 0,75% jusqu'en janvier prochain, pourrait passer à 0,5% en 2020.

Malgré ce contexte peu propice, les français continuent à investir massivement dans des produits de taux. Ceux-ci ont attiré près de 74% de l'épargne annuelle des français, en augmentation de 12,8% par rapport au trimestre précédent. Leur produit d'épargne préféré est le compte dépôt. Ils y ont laissé 47 milliards d'euros sur l'année écoulée (soit 32% de l'épargne annuelle), suivi des livrets pour 37 milliards (25%) et de l'assurance vie en euros pour 31 milliards (21%). En revanche, sur le deuxième trimestre 2019, c'est l'assurance vie en euros qui les a le plus attirés (24% de l'épargne).

Les produits dits de fonds propres ont drainé quant à eux 22% de l'épargne annuelle des français. Il s'agit pour l'essentiel d'actions non cotées (13% de l'épargne annuelle) et d'actions cotées (7%). L'assurance vie en unités de compte ne représente que 5% de l'épargne annuelle.

La Banque de France indique que les premiers éléments pour le troisième trimestre 2019 font état de flux proches de ceux du deuxième trimestre pour les placements bancaires comme pour l'assurance vie en support euros.

Un tiers de l'épargne des français est placée dans l'assurance vie en euros

En termes d'encours, 65% de l'épargne des français est placée en produits de taux. L'assurance vie en euros reste le principal véhicule d'épargne : elle accueille près d'un tiers de l'épargne des français (32%) alors que l'assurance vie en unités de compte ne représente que 7%. Les livrets (19%) et les actions non cotées (19%) arrivent en deuxième position et les comptes dépôt en troisième (11%).