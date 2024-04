Succession : on lui annonce qu'elle a hérité de plusieurs biens immobiliers, elle n'en bénéficiera jamais

Une Française a cru avoir hérité de plusieurs biens mais le dossier a été rebuté. (illustration) (Hans / Pixabay)

Cette habitante de Lourdes (Hautes-Pyrénées) a connu une véritable désillusion, plusieurs années après avoir été contactée dans le cadre d'une importante succession. Comme le relate La Dépêche du Midi , un cabinet de généalogie qui travaille en lien avec des notaires lui a en effet envoyé un courrier en 2017, lui annonçant qu'elle avait hérité d'une maison, d'un terrain et d'un immeuble de plusieurs appartements situés dans le nord de la France.

« Il y avait trop d’héritiers »

Ces biens seraient issus de la succession du grand-père et de la sœur de celui-ci. Mais impossible pour l'héritière d'en savoir plus. Ses demandes auprès de l'entreprise, du notaire et de la chambre interdépartementale des notaires sont restées sans réponse. Pire, six ans après avoir reçu le courrier, la Lourdaise apprend que la succession n'est plus à l'ordre du jour. Une aberration pour elle, qui dénonce un manque de transparence dans cette affaire.

Du côté du cabinet de généalogie, on se justifie : « Il y avait trop d’héritiers. Dans mes souvenirs, 80 d’un côté de la famille et 30 de l’autre, avec un actif ridicule. Ce dossier a été définitivement rebuté » , explique à nos confrères le généalogiste. Un dossier trop compliqué à mener donc, au vu du nombre de personnes concernées et du peu de biens à partager. « Certains héritiers étaient injoignables, d’autres successions étaient non réglées » , déplore le professionnel. Les bâtiments et le terrain seront donc récupérés par l'État.