Succession : comment le gouvernement compte inciter les retraités à toucher leur minimum vieillesse

Près d'un retraité sur deux fait le choix de ne pas toucher son minimum vieillesse. Photo d'illustration. (ALEXAS_FOTOS / PIXABAY)

À compter du 1er septembre 2023, le seuil à partir duquel l'Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) peut être récupérée sur la succession passera de 39 000 à 100 000 euros. Cette mesure gouvernementale comprise dans la réforme des retraites a pour but d'inciter les retraités à toucher leur minimum vieillesse.

En France, près d'un retraité sur deux fait le choix de ne pas toucher l'Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), selon les chiffres de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) relayés par Capital . Pourquoi ? Car ils craignent que cet argent ne soit repris à leurs héritiers.

Un seuil relevé à 100 000 euros

En effet, l'Aspa - anciennement appelée « minimum vieillesse » - est considérée comme une avance qu'il faudra rembourser à terme via une ponction sur succession. Actuellement, cette somme n'est récupérée sur l'héritage que si l'actif successoral (biens immobiliers et mobiliers, argent détenu sur le compte, assurances...) est supérieur à 39 000 euros.

De plus, la somme à recouvrer ne peut concerner que la partie dépassant ce seuil. Autrement dit, si l'actif s'élève à 50 000 euros, ce qui est le montant moyen des successions en France, il ne sera pas possible pour l'État de récupérer plus de 11 000 euros (soit 50 000 - 39 000). Or à compter du 1er septembre 2023, l'État prévoit de relever ce seuil de 39 000 à 100 000 euros.

Réduire de moitié le recouvrement

Cette mesure portée par la réforme des retraites vise à inciter les retraités à toucher cette aide à laquelle ils ont droit puisque l'Aspa ne sera plus récupérée dans la majorité des cas. Les montants récupérés sur les successions devraient en effet diminuer de 50 %, indique le rapport sur les objectifs et les effets du projet de réforme des retraites publié en janvier 2023,

Ce seuil, qui en France métropolitaine n'a pas bougé depuis 1982, sera également indexé sur l'inflation. Il est déjà passé à 100 000 euros en Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion, la Martinique et Mayotte.