Stationnement : Le prix des parkings a fortement augmenté à Lyon, Paris reste la ville la plus chère

Le prix des places dans les parkings de Yespark a fortement augmenté à Lyon (illustration). (Pixabay / MichaelGaida)

Les prix pour se garer dans un parking géré par Yespark ont augmenté de 21,65 % entre 2021 et 2022 à Lyon. Là-bas, il faut en moyenne débourser 83,90 € par mois pour une place contre 59 € l'année dernière. Mais c'est à Paris que les tarifs restent les plus élevés.

Un peu plus de 61 euros par mois en moyenne contre 59 euros auparavant : entre 2021 et 2022, le prix des places de stationnement en France a connu une hausse de 4,04 %, selon un baromètre établi par Yespark et relayé par Actu Lyon , lundi 10 octobre.

La société a analysé les 60 000 places des 2 500 parkings qu'elle commercialise. Et c'est à Lyon que l'augmentation est la plus forte (+21,65 % en un an). Dans la capitale du Rhône, il faut cette année payer en moyenne 83,90 € par mois pour une place contre 59 € en 2021.

Paris reste la ville la plus chère

La hausse est également importante à Montpellier (+ 20,45 %, 39,70 euros) et à Marseille (+17,4%, 93,90 euros). Mais au niveau du prix, le classement est toujours dominé par Paris. Si la hausse est relativement faible (+2,77 %), il faut tout de même débourser en moyenne 118,20 € par mois pour une place.

A noter que le top 3 des villes les moins chères pour se garer dans un parking géré par Yespark est composé de Saint-Etienne, Dijon et Le Mans (entre 34 et 37,30 euros mensuels). Et c'est à Rennes que le prix a le plus diminué (-13,89 % pour un prix à 37,90 euros).

Moins de places dans l'espace public

Selon Yespark, la hausse des tarifs s'explique par les politiques menées dans certaines villes « dans lesquelles le nombre de places disponibles en voirie est toujours plus réduit. Aujourd’hui, de nombreuses agglomérations font le choix de libérer l’espace public au profit de pistes cyclables et de zones piétonnes », ajoute le gestionnaire de parkings. « In fine, l’offre de place en ville se réduisant, les prix du stationnement dans les parkings augmentent ».

Dans les régions du Sud, le boom des prix peut aussi s'expliquer par la croissance démographique. « Les infrastructures locales ne suffisent plus face à ce flux constant et une tension supplémentaire s’ajoute sur le stationnement », précise Yespark. Hormis en Ile-de-France, c'est dans ces régions que le stationnement est le plus élevé en moyenne : Sud-Paca (83,04 euros), Occitanie (72,21 euros), Auvergne-Rhône-Alpes (68,22 euros) et Nouvelle-Aquitaine (57,56 euros).