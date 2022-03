Son terrain vaut des millions mais il refuse de le vendre aux promoteurs

Dans la banlieue de Sydney, un propriétaire a installé son immense maison sur une parcelle de 20.000 m². Malgré des propositions de rachat faramineuses, il ne compte pas céder.

Eh non, il ne s’agit pas d’un irréductible gaulois mais bien d’un irréductible Australien. C’est le Daily Mail Australia qui raconte l’histoire de Diane et David Zammit , un couple australien confortablement installé dans la banlieue de Sydney , plus précisément dans le secteur de Schofields. C’est là que la famille, dont le mari dirige une société de transport par camion, a installé il y a 16 ans déjà son imposante demeure avec un gros entrepôt pour les camions.

La maison que le Daily Mail décrit comme étant bâtie dans le style du château de Windsor, comporte cinq chambres et un triple garage en plus de son entrepôt. Mais ce qui frappe surtout, c’est l’allée princière qui y mène. La maison est campée sur un terrain de 2 hectares, soit 20.000 mètres carrés, avec un chemin d’accès de plus de 200 mètres menant à la maison au milieu d’une pelouse impeccablement entretenue.

Des propositions à près de 30 millions

À l’époque, le secteur était encore une banlieue éloignée et isolée. La maison était sans voisins (voir photo). Cela n’empêchait pas l’endroit d’être déjà bien valorisé car il est accessible et bénéficie de vues agréables sur les montagnes des alentours. Selon les calculs du Daily Mail, la propriété valait déjà près de 4,75 millions de dollars australiens (soit 3,2 millions d’euros), il y a dix ans. Et entre-temps, le secteur a été entièrement construit par des promoteurs qui vendent ces maisons en rang d’oignon avec leur petit terrain autour d’un million de dollars australien (environ 700.000 euros).

Selon les estimations des promoteurs , la parcelle pourrait valoir près de 40 millions de dollars australiens (autour de 27 millions d’euros). Il est vrai qu’ils pourraient y installer une quarantaine de constructions supplémentaires au vu de la surface moyenne des parcelles du quartier. L’ Australie figure en effet dans la longue liste de pays où les prix immobiliers se sont envolés. Malgré cette pression et les multiples relances de divers promoteurs, la famille Zammit n’envisage pas de céder. Elle reconnaît bien sûr que le quartier ne ressemble plus à l’endroit d’origine mais raison de plus pour préserver leur intimité dans un voisinage aussi dense.