Son locataire a disparu depuis des mois, le propriétaire ne touchera rien tant que la justice enquête

Un locataire aurait été enlevé à son domicile, à Loudéac, dans les Côtes-d’Armor, en février 2023. Depuis, le propriétaire ne perçoit plus de loyer et doit patienter, le temps que l’enquête sur cette disparition prenne fin.

Un propriétaire est en plein désarroi depuis que son locataire, François Ferreira, s’est volatilisé en février 2023. Pendant ce temps, c’est le propriétaire de François qui se trouve dans une situation délicate. « Cela fait plusieurs mois qu’on ne me verse plus de loyer… Comment je suis censé faire dans cette situation? », se désespère-t-il. Adieu donc les 380 euros de loyers mensuels. Mais le propriétaire continue de payer les charges et les taxes afférant au logement qu’il loue à Loudéac, dans les Côtes-d’Armor (22). Il avait heureusement terminé de payer son crédit sur cet appartement mais le loyer lui permettait d’arrondir ses fins de mois, le propriétaire percevant une maigre retraite.

Il a lancé plusieurs démarches auprès de la justice mais dans un courrier du 13 février 2024, la vice-présidente chargée de l’instruction a déclaré, d’après Actu.fr, que « François Ferreira aurait été enlevé à son domicile. En fonction de l’évolution des déclarations des mis en examen, il se pourrait que de nouvelles investigations soient réalisées dans l’appartement ; qu’à ce stade de l’information judiciaire, la restitution de l’appartement est prématurée ». Elle reconnaît toutefois que « la démarche (NDLR du propriétaire) est tout à fait légitime et compréhensible ». Dans un deuxième courrier en date du 21 février 2024, la vice-présidente a évoqué la possibilité d’une prise en charge des loyers par le ministère de la justice mais pour le moment le propriétaire n’a pas reçu de réponse du ministère. Il compte mettre en vente son logement dès que possible. « J’en ai marre des problèmes avec les locataires », déclare-t-il, résigné. Les enquêteurs craignent que le locataire quadragénaire soit décédé à cause d’un trafic de stupéfiants, d’après Ouest-France . Les investigations téléphoniques de la gendarmerie révèlent que son téléphone a cessé d’émettre le 18 février 2023.

Plusieurs mois de délais

Dans ce cas spécifique, il est encore difficile de savoir si le locataire a abandonné son logement de son plein gré ou s’il s’est fait enlever, même si la balance penche du côté de l’enlèvement. Que peut faire un propriétaire si le locataire part de son plein gré sans avoir averti le bailleur au préalable? « Si vous supposez que le locataire a abandonné le logement dont vous êtes le propriétaire, vous devez charger un commissaire de justice, anciennement huissier de justice, de délivrer au locataire une mise en demeure de justifier qu’il occupe bien le logement », explique le site Service-public.fr . Le locataire a ensuite un mois pour répondre. Sans réponse du locataire dans ce délai, le commissaire de justice peut constater l’état d’abandon du logement.

« En l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier de justice chargé de l’exécution ne peut y pénétrer qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution », d’après l’article L.142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution . Il dresse un procès-verbal d’abandon pour que le juge constate la résiliation du bail et ordonne la reprise des lieux. Une fois que le juge reconnaît le bien-fondé de la requête, le propriétaire a deux mois pour qu’un commissaire de justice informe le locataire de la reprise des lieux. Le locataire peut encore contester l’ordonnance dans le mois suivant. Si le locataire ne conteste pas l’ordonnance dans le mois qui suit, le propriétaire peut charger un commissaire de justice de la reprise des lieux.

« Si le propriétaire pense que le locataire a fui, qu’il n’y a plus personne dans le logement, il ne faut surtout pas qu’il change - d’emblée - les serrures. Cela pourrait se retourner contre lui », alerte Me Valérie Moulines-Denis, avocate experte des expulsions locatives, auprès du Figaro . « Selon les situations, il y a diverses démarches et procédures à suivre pour reprendre son logement en toute sécurité juridique. Ce qui est parfois délicat, et encore plus dans le cadre de procédures judiciaires en cours, c’est de savoir si le locataire est vraiment parti ou s’il s’est absenté », conclut-elle. Près de 5000 locataires ont abandonné leur logement sans prévenir leur propriétaire en 2023 , selon la Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ), appellation issue de la fusion des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur.