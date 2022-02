Somme : L’appel à l’aide d’une habitante démunie après l’effondrement de sa maison

L'assurance n'a rien pris en charge « en raison de l'état de vétusté existant ». (Pixabay / Angelo_Giordano)

Habitant à Marly dans la Somme, Nathalie a vu sa maison s'effondrer partiellement il y a un an. Logée dans un mobil-home sans eau ni électricité, elle cherche de l'aide pour trouver un toit et du travail.

Nathalie, une habitante de Marly dans la Somme n'a pas pu trouver de solution de relogement depuis que sa maison s'est partiellement effondrée. Confrontée à des problèmes financiers, dans l'impossibilité de s'installer dans sa demeure, elle lance maintenant un appel à tous ceux qui pourraient lui permettre d'avancer, rapporte France Bleu Picardie .

Emprunt et assurance payés tous les mois

Les ennuis ont commencé en février 2021. Un soir, l'une de ses cheminées et une partie du toit de sa maison se sont effondrées, touchant la cuisine et la salle de bains. Depuis, l'eau s'infiltre dans les murs et cloisons, qui pourraient tomber à tout moment. Nathalie a vite quitté les lieux avec ses animaux de compagnie. Elle s'est installée aux abords de sa maison, occupant une caravane et un mobil-home. Mais elle ne possède ni eau courante, ni électricité.

L'assurance n'a rien pris en charge « en raison de l'état de vétusté existant » . En attendant, la quinquagénaire continue de payer son assurance et son prêt immobilier. Etant actuellement sans emploi, Nathalie est heureusement aidée par des amis et proches, ainsi que par l'antenne des Restos du Cœur.

Un emploi pour s'en sortir

Nathalie a cherché de l'aide, y compris auprès de son fournisseur d'électricité et d'eau. Mais sans succès. C'est pourquoi elle lance un appel à l'aide, notamment pour déplacer le compteur Linky qui est dans sa maison. La maison n'ayant plus aucune valeur, la quinquagénaire pourrait vendre le terrain. Mais elle s'y refuse.

Ce qu'elle cherche aussi, c'est un toit pour elle et ses animaux. Elle recherche aussi un emploi. Ancienne réparatrice en électronique, elle pourrait évidemment réintégrer un tel poste mais reste ouverte à d'autres secteurs.