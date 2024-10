SOGENIAL IMMOBILIER SIGNE DEUX NOUVEAUX COMMERCES POUR SA SCPI COEUR DE VILLE

La SCPI Coeur de Ville, gérée par Sogenial Immobilier poursuit sa stratégie de diversification et annonce 2 nouvelles acquisitions pour le 3ème trimestre 2024.

BOULOGNE-BILLANCOURT (92) – 41 Route de la Reine

Acquisition d'un commerce en pied d'immeuble, stratégiquement situé et sécurisé par un nouveau bail d'une durée ferme de 9 ans.

Depuis 2012, le local est occupé par l'agence immobilière Vaneau, spécialisée depuis 50 ans dans la vente et la location de biens immobiliers de prestige.

D'une surface de 87 m², ce bien s'inscrit dans un environnement mixte, animé par de nombreuses enseignes, occupant les rez-de-chaussée des immeubles résidentiels.

Dans le cadre de cette acquisition, la société de gestion a été conseillée par Maître Alexandre LEROY-PELISSIER et Maître Victor DAVID de l'étude notarial Affidavit.

AUXERRE (89) – 6 avenue de Worms

Acquisition d'un terrain de 2 500 m² grevé d'un bail à construction d'une durée de 40 ans avec un franchisé KFC. Cet actif est situé au coeur du Parc des Clairions, un des principaux pôles commerciaux de la métropole auxerroise. La présence de l'enseigne internationale de restauration rapide consolidera ainsi l'offre de services sur la zone.

Le restaurant, dont l'ouverture est prévue en janvier 2025, comprendra 418 m² de surface de plancher et une terrasse de 98 m², s'inscrivant parfaitement dans la stratégie de croissance de la marque en France, visant l'ouverture de 40 nouveaux restaurants d'ici la fin de l'année.

Dans le cadre de cette acquisition, la société de gestion a été conseillée par Maître Alexandre LEROY-PELISSIER de l'étude notarial Affidavit et Baptiste NOVELLO – IMCODEV

