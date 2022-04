Sofidy dépasse la barre des 7 milliards € d’encours sur ses fonds immobiliers

L’année 2021 aura été fructueuse pour la société de gestion Sofidy : après un ralentissement temporaire de la collecte au début de l’année 2020 lors de la première vague de Covid-19, l’activité commerciale a fortement rebondi dès le second semestre 2020. En 2021, la collecte brute de Sofidy atteint 842 millions € et la collecte nette 688 millions €, permettant aux encours sous gestion de dépasser pour la première fois la barre des 7 milliards € (7,6 milliards € au 31/12/2021). Les levées de capitaux auprès des épargnants concernent l’ensemble des véhicules de la gamme, en particulier l’OPCI grand public Sofidy Pierre Europe qui capte 10 % de la collecte nette de la société de gestion, ainsi que l’UC d’assurance vie Sofidy Convictions Immobilières (13 % de la collecte nette), reflétant « le succès de la diversification de la gamme de solutions d’investissement proposées par Sofidy ».

Une gamme diversifiée avec des taux de distribution attractifs

La gamme des véhicules collectifs de Sofidy est aujourd’hui composée de 3 fonds diversifiés, 6 fonds thématiques et 5 fonds investis dans l’univers des actifs cotés. Les performances enregistrées en 2021 sont en hausse significative par rapport à 2020, et au-delà de la moyenne du marché.

Concernant les 5 SCPI de Sofidy, trois d’entre elles se positionnent au-dessus du taux de distribution moyen de 4,45% publié par l’ASPIM en 2021 pour le marché des SCPI, avec respectivement 4,64 %, 4,91 %, 4,80 %, 3,59 % et 0,38 % pour Immorente, Efimmo 1, Sofipierre, Immorente 2 et Sofiprime. A noter : la SCPI Sofiprime investit majoritairement dans de l’immobilier résidentiel parisien « prime » et distribue à ce titre un dividende réduit, l’essentiel de la performance étant basée sur l’appréciation de la valeur de part.

L’OPCI Grand Public Sofidy Pierre Europe enregistre pour sa part une hausse de sa valeur liquidative de 5,74 % sur l’année 2021 (dividende réinvesti), alors que la SC Sofidy Convictions Immobilières tire bien son épingle du jeu avec 4,54% de performance globale. « Ces performances robustes résultent d’une gestion historique disciplinée et prudente, caractérisée par la sélection d’actifs de qualité bien placés et une forte mutualisation des risques » résume Sofidy dans son communiqué.

Un quart des investissements réalisés en 2021 sont européens

Sofidy affiche en 2021 un volume d’acquisitions de 640 millions €, en cohérence avec le niveau de collecte nette. Un quart de ces investissements ont été réalisés en Europe (hors France). Les pays concernés par ces acquisitions ont été l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique et l’Irlande.

« Sofidy s’appuie sur le réseau international de son actionnaire Tikehau Capital pour poursuivre son déploiement au cœur des métropoles et capitales européennes », rappelle la société de gestion. Après avoir ciblé le marché londonien en 2020, Sofidy a « ouvert » en 2021 un nouveau pays en acquérant deux actifs à Dublin. D’autre part, une nouvelle SCPI thématique européenne a été lancée en juillet 2021 par la société de gestion: Sofidy Europe Invest, qui capitalise déjà 50 millions € moins d’un an après sa création.