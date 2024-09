Ses voisins craignent que le nouveau chalet de Sébastien Loeb les prive d’eau

Le champion automobile envisage de bâtir un chalet vosgien sur plusieurs niveaux avec 500 m² d’emprise au sol. Problème: l’approvisionnement en eau du secteur est déjà compliqué.

La question de l’approvisionnement en eau s’invite de plus en plus régulièrement dans les débats lorsqu’il s’agit d’accorder ou non un permis de construire. En mars dernier, des décisions de mairies instaurant un quasi-gel des permis de construire pour prévenir des risques de pénurie d’eau avaient d’ailleurs été attaquées en justice. Dans cette affaire évoquée par Vosges Matin concernant le coureur de rallye, nonuple champion du monde, Sébastien Loeb, ce sont les voisins qui font bloc contre lui. Tout en martelant que ce n’est pas un problème de personne ou le fait que ce soit une célébrité, un collectif de propriétaires du hameau du Grand Valtin, se bat contre le projet du pilote de faire construire un chalet à côté de chez eux.

En cause: un projet de résidence secondaire de grande ampleur puisqu’on évoque une emprise de 500 m² au sol dans un hameau qui compte moins de 80 habitants (à l’année ou en résidence secondaire) et qui connaît depuis plusieurs années des restrictions en eau et des situations de «stress hydrique». Interrogée par la presse locale, Sylvia Didierdefresse, maire de la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy dont dépend le hameau, rappelle que le premier permis de construire avait été annulé. «Nous ne pouvons plus accueillir de nouvelles habitations [au risque de priver] nos habitants d’eau du robinet» , avait-elle assuré.

Investissement immobilier

Sauf que le deuxième permis de construire mentionne que le chalet serait approvisionné par un réservoir alimenté par une autre source. Et à défaut d’une acceptation formelle, le silence de l’élue estimant ne pas avoir de motif solide d’opposition est devenu une acceptation tacite. Pas de quoi satisfaire les riverains pour autant d’autant que l’un d’entre eux pointe le fait que la réserve d’eau en question ne se trouve pas sur la parcelle du pilote alsacien et qu’une demande de raccordement au réseau d’ eau potable de la commune a tout de même été formulée. Ils sont ainsi plusieurs à s’agacer des restrictions qu’ils subissent déjà et qui devrait interdire, selon eux, toute nouvelle installation.

Si Sébastien Loeb n’a pas souhaité répondre à ces attaques, la maire Sylvia Didierdefresse lui accorde le bénéfice du doute. L’édile estime que le pilote n’était sans doute pas au courant des difficultés de la commune relatives à l’eau pour un projet de construction qui « ressemble à un investissement immobilier pour proposer ce chalet à la location ». Cela n’empêchera pas les propriétaires remontés, organisés en collectif, de se rapprocher d’un avocat pour organiser la riposte. Ils comptent contester le permis de construire devant la justice d’ici au 14 septembre, limite légale pour agir.