Seriez-vous prêts à vous offrir cette grotte en Dordogne pour 155.000 euros?

Un agent immobilier fait actuellement le buzz avec sa petite annonce insolite. Car la grotte est vendue avec un cadeau bonus.

Il suffit parfois d’un peu d’imagination pour doper la visibilité d’une petite annonce immobilière . Un coup de pouce d’autant plus appréciable par les temps qui courent où les ventes se font plus longues et plus difficiles. Marc Louis, mandataire immobilier pour le réseau Safti au cœur du Périgord noir , peine justement à commercialiser une longère du 19e siècle d’un peu moins de 80 m² habitables. C’est en faisant visiter le bien tout récemment qu’il tombe sur la fameuse grotte. «Un randonneur avait installé son hamac sans doute pour y passer la nuit, se souvient-il. Cela avait amusé mon client qui disait que ça ferait un logement Airbnb insolite.»

C’est alors que celui qui se décrit dans son profil comme ayant 15 ans d’expérience dans la communication visuelle, pense au choc des photos en détournant cette image. « Il fallait mettre en avant ce lieu différemment, raconter une autre histoire », explique-t-il. Ni une, ni deux, il publie son annonce revisitée sur Facebook (voir ci-dessous) : «A VENDRE authentique grotte Périgourdine, idéal pour du locatif saisonnier, vue panoramique, calme sans voisinage sur 1 ha de forêt à champignons, 155.000 euros, frais d’agence inclus.» Et pour ceux qui vont au bout de l’annonce, le cadeau bonus: «Offert, une longère de 80m² à rénover / restaurer selon vos goûts».

Jusqu’au Portugal

Il n’en fallait pas plus pour faire sonner le téléphone, obligeant l’agent immobilier à caler 7-8 visites en peu de temps, à proximité de la commune de Cadouin. Il est vrai aussi que le prix a été revu à la baisse, ce qui s’avérait indispensable pour un bien nécessitant de sérieux travaux d’isolation. Cette sympathique longère de 4 pièces avec deux chambres à coucher et près de 9000 m² de terrain, «véritable opportunité pour les amoureux d’authenticité et de tranquillité», selon l’annonce officielle d’origine publiée sur Le Figaro immobilier , a suscité de l’intérêt jusqu’au Portugal .