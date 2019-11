Sélectirente acquiert le siège historique de la Société Générale à Bordeaux

Sélectirente est la foncière cotée du groupe Sofidy. Cette structure originale dans le monde de la pierre papier ressemble à une petite SCPI à capital fixe avec effet de levier, cotée en bourse. Elle investit essentiellement dans des murs de commerces à Paris et en région parisienne. Sélectirente a aujourd'hui une capitalisation boursière d'environ 130 millions €, pour une valeur d'expertise du patrimoine immobilier de 243 millions € à fin 2018, répartie sur 344 actifs. Tikehau Capital et Sofidy en sont les principaux actionnaires, Primonial ayant également une participation de 18,7% via sa SCI Primonial Capimmo.

Sélectirente vient d'enrichir son patrimoine en mettant la main sur un bel actif immobilier tertiaire dans le centre de Bordeaux : il s'agit d'un immeuble mixte de bureaux et de commerces développant 3558 m2, situé sur le cours de l'Intendance au cœur du triangle d'or de Bordeaux. Ce quartier mythique de la « belle endormie » est délimité par les Allées de Tourny, le Cours de l'Intendance et le Cours Georges Clémenceau, formant un triangle parfait aux sommets duquel on retrouve des monuments ou des lieux emblématiques de Bordeaux : la place Tourny, l'Opéra National de Bordeaux et la place Gambetta. Le triangle d'or abrite en son centre la place des Grands-hommes.

Le vendeur de l'immeuble est la banque Société Générale, propriétaire occupant historique de cet actif, dans le cadre d'une opération de sale & lease back lui permettant de rester dans les murs en tant que locataire, avec l'agence bancaire en pied d'immeuble et des bureaux administratifs aux étages.

Cushman & Wakefield a été mandaté par Sofidy pour finaliser cette transaction.