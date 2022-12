Se mettre à son compte : le portage salarial

Choisir sa structure et son statut, effectuer les démarches administratives... Le portage salariale peut-être une solution. (© Freepik)

Indépendants, gagnez en sérénité en optant pour le statut de salarié.

Choisir sa structure et son statut, effectuer les démarches administratives, comptables, et fiscales : toutes ces contraintes de l’entrepreneuriat peuvent décourager plus d’un candidat. C’est pourquoi cent mille «indépendants» font le choix du portage salarial en France.

Un contrat d’hébergement de l’activité

C'est une relation tripartite entre un travailleur indépendant (le porté), ses clients et une entreprise de portage. Le premier développe son activité en toute autonomie: il trouve et exécute ses missions, négocie ses prestations avec ses clients. En revanche, le contrat de prestation de service est conclu entre son client et l’entreprise de portage salarial, qui valide la commande et facture le client. Elle perçoit un pourcentage convenu en début de contrat, parfois dégressif et plafonné, entre 5 et 10% de la prestation facturée.

En parallèle, l’entreprise de portage et l’indépendant signent un contrat de travail. L’entreprise de portage paie les charges sociales afférentes du porté et lui verse un salaire net à raison des périodes travaillées.

Réponse à un besoin de flexisécurité

Le porté peut signer deux types de contrats: un contrat à durée déterminé (CDD) renouvelable deux fois (limité à dix-huit mois) ou un contrat à durée indéterminé (CDI) pour la réalisation d’une mission dans une ou plusieurs entreprises clientes.

De surcroît, il