Se loger à Marseille coûte 53 % de moins qu’à Paris pour les locataires

C’est dans le 7ème arrondissement de Marseille que les loyers sont les plus élevés, en moyenne 20,27 euros le mètre carré. (Albert Dezetter / Pixabay )

Louer un bien à Marseille reste moins cher que dans de nombreuses autres grandes villes selon une nouvelle étude, sortie mardi 4 octobre. Les petites surfaces meublées sont les plus recherchées.

Se loger à Marseille resterait assez abordable selon une étude publiée mardi 4 octobre par Locservice.fr, spécialiste de la location entre particuliers. Dans la cité phocéenne, les locataires déboursent en moyenne 719 euros par mois charges comprises, pour 42 m² en moyenne. Le prix au mètre carré s'établit à 17,08 euros, rapporte BFMTV .

Ce tarif a progressé de 2,3 % en un an, soit plus rapidement qu’à Paris ces dernières années. La hausse serait de 0,6 % en 2021, selon les chiffres de l’Observatoire des loyers de l’agglomération parisienne (Olap). Toujours selon ce dernier, il fallait débourser en moyenne 1 998 euros pour environ 50 m ² dans la capitale en 2021.

Un marché moins tendu

« Comparé au reste de la France, le loyer moyen au mètre carré sur Marseille est supérieur à la moyenne provinciale (13,61 euros/m²) mais l’écart reste conséquent par rapport à la capitale : Marseille est 53 % moins chère que Paris » , au mètre carré, révèle l’étude.

Dans la cité phocéenne, le marché est un peu moins tendu que dans certaines villes alentour, ce qui peut expliquer les différences de loyer notamment avec Nice (21,91 euros du mètre carré en moyenne), Cannes (22,59 euros par mètre carré) ou encore Aix-en-Provence (21,3 euros par mètre carré).

Les petites surfaces recherchées

C’est dans le 7ème arrondissement que les loyers sont les plus élevés, en moyenne 20,27 euros le mètre carré. Suivent le 8ème arrondissement à 18,91 euros le mètre carré puis le 2ème arrondissement, à 18,60 euros le mètre carré. Il faut aller dans le 14ème arrondissement pour trouver les loyers les moins chers, avec en moyenne 15,26 euros du mètre carré.

Ce sont, comme dans la majorité des grandes villes, les petites surfaces qui sont les plus recherchées : les studios et deux pièces représentent 66 % du marché de la location et les trois pièces 23 %. Ce sont surtout des biens meublés qui sont recherchés, notamment par les étudiants.