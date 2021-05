SCPI : un rendement prévisionnel de 4,33% pour 2021

La pierre papier répond parfaitement a? l'équilibre rendement risque que recherchent les épargnants en combinant un rendement très correct et une prise de risque modérée. (Crédit photo: 123RF)

Le point sur marché des SCPI pour le premier trimestre 2021 : la collecte brute reste à un bon niveau, le taux de rendement annualisé atteint 3,98% et le taux de rendement prévisionnel est estimé à 4,33% pour 2021.

Au premier trimestre, le rendement annualisé atteint 3,98%

Selon le baromètre de France SCPI, le rendement annualisé du premier trimestre 2021 des SCPI est estimé à 3,98% en dessous du niveau 2020 qui était de 4,20%. Cette baisse peut s'expliquer par un plus faible encaissement des loyers mais aussi par la prudence des sociétés de gestion qui préfèrent mettre une partie des revenus encaissés en réserve. En 2020, de nombreuses sociétés de gestion avaient servis des acomptes plus faibles en début d'année en raison des incertitudes liées au confinement et avaient réajusté les versements en fin d'année en les augmentant.

À l'image des trimestres précédents, les SCPI spécialisées dans la logistique ou dans le résidentiel continuent en 2021 à tirer leur épingle du jeu avec des performances supérieures à 6%, plus 2 points au-dessus de la moyenne trimestrielle. Les SCPI spécialisées dans la Santé ne sont pas en reste avec plus de 5% de rendement.

Les SCPI spécialisées dans l'hôtellerie sont celles qui souffrent le plus, les restrictions étant toujours d'actualité en Europe, avec des rendements autour des 2%.

Les SCPI de bureaux ont montré jusqu'ici leur résilience et leur capacité à servir du rendement avec taux de distribution de 3,83% pour ce premier trimestre 2021, en léger recul.

La collecte brute reste à un bon niveau

Selon France SCPI, après avoir atteint des niveaux exceptionnels début 2020 (2,4 milliards d'euros au premier trimestre 2020), la collecte brute ralentit mais reste à un niveau supérieur a? la moyenne trimestrielle de 2020 (1,4 milliards d'euros) avec 1,7 milliards d'euros.

Dans un contexte où les marchés financiers atteignent des niveaux élevés éveillant des craintes et où les placements sans risque ne rapportent presque plus rien, la pierre papier répond parfaitement a? l'équilibre rendement risque que recherchent les épargnants en combinant un rendement très correct et une prise de risque modérée.

Au premier trimestre 2021, un tiers de la collecte (32%) se porte sur les SCPI Spécialisées (logistique, résidentiel et santé). L'essentiel de la collecte (39%) va encore vers les SCPI de bureaux qui représentent quasiment 60% de la capitalisation des SCPI. Les SCPI de commerces ne représentent plus que 3% de la collecte et les SCPI spécialisées dans l'hôtellerie n'ont pas collecté du tout. Le reste de la collecte va vers les SCPI diversifiées (25%).

Un rendement prévisionnel de 4,33% pour 2021

L'Observatoire des SCPI de LINXEA a récolté auprès des différentes sociétés de gestion leur taux de rendement prévisionnel pour 2021. Sur 70 SCPI, 55 ont communiqué leurs prévisions. Sur les 15 SCPI qui n'ont pas souhaité communiquer, 11 ont servi un rendement inférieur à la moyenne du marché l'an dernier. Pour calculer le taux de rendement prévisionnel, l'observatoire s'est donc basé le rendement prévisionnel des 55 SCPI qui ont communiqué et pour les 15 autres sur le rendement servi en 2020.

Avec cette méthodologie, le rendement moyen prévisionnel de 2021 s'établirait à 4,33 %, c'est un peu mieux qu'en 2020 (4,18%) et proche du niveau atteint en 2019 (4,40%).