SCPI : un rendement annualisé 2020 en-dessous de 4%

France SCPI a publié les chiffres clés sur la collecte et le rendement des SCPI pour le premier semestre 2020. Sans surprise, sous l'effet du coronavirus, la collecte nette est en forte baisse et le rendement annualisé 2020 est passé sous la barre des 4%. Explications et perspectives.

Une collecte nette en baisse

Alors que la collecte nette des SCPI avait atteint un record au premier trimestre 2020 avec 2,4 milliards d'euros, la tendance s'est totalement inversée au deuxième trimestre sous l'impact de la crise sanitaire du coronavirus. Elle atteint à peine 900 millions d'euros pour ce deuxième trimestre, son niveau le plus bas depuis le début des années 2010.

Toutefois, preuve de la confiance des épargnants dans les SCPI en tant que placement de long terme, le nombre de retraits est resté très peu élevé. Il y a surtout a eu beaucoup de reports d'investissement et la collecte des mois d'avril et de mai a été très faible. En moyenne, chaque SCPI a collecté 15 millions d'euros contre 38 millions d'euros pour le premier trimestre.

Un début de reprise plutôt encourageant s'est fait sentir au mois de juin et devrait se poursuivre.

La crise sanitaire a également impacté la collecte par type de SCPI. Alors qu'elle est habituellement investie en SCPI de bureaux (57% au premier trimestre vs 44% au deuxième), elle s'est reportée vers les SCPI diversifiées (32% vs 24% au premier trimestre) qui comportent plusieurs types de biens et viennent ainsi diluer les craintes liées au télétravail massif vis-à-vis des bureaux. Certaines SCPI spécialisées comme les SCPI de Santé ont également profité de ce report.

Le rendement moyen 2020 passe en-dessous de la barre des 4%

Les dividendes versés pour le premier semestre correspondent à un rendement moyen annualisé de 3,93%, passant ainsi sous la barre des 4%. Les sociétés de gestion ont préféré jouer la carte de la prudence et envisageraient de probables rattrapages de dividendes au quatrième trimestre pour lisser le rendement annuel. Si tel est le cas, cela laisse présager un rendement supérieur pour l'année 2020.

Les sociétés de gestion demeurent confiantes sur l'issue de cette année 2020 et s'accordent à dire que le rendement des SCPI est solide et sera probablement supérieur à 4%, sous réserve que la rentrée ne réserve pas de mauvaise surprise comme par exemple un nouveau confinement.

Mais les différentes catégories de SCPI ne sont toutes logées à la même enseigne. Les SCPI diversifiées affichent un rendement semestriel annualisé de 4,34% et même 4,54% pour les SCPI de Santé. Le rendement des SCPI résidentielles et logistiques, moins impactées par le confinement, dépasse les 6% annualisés.

Toutefois, malgré de bons fondamentaux, les SCPI spécialisées dans l'hôtellerie ont été fortement pénalisées par le confinement et délivrent un rendement semestriel annualisé de seulement 1,86%. Les SCPI de commerce limitent la casse avec un rendement semestriel annualisé de 3,6%.