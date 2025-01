SCPI Transitions Europe : un nouvel élan avec des actifs logistiques en Allemagne

La SCPI Transitions Europe – forte d’une capitalisation de 400 millions d’euros et d’un objectif de taux de distribution (non garanti) de 7,50% en 2024 – poursuit son expansion stratégique en renforçant son portefeuille avec une acquisition majeure en Allemagne, dans le secteur logistique.Cette opération annoncée début novembre s’inscrit dans le cadre de sa stratégie de diversification géographique et sectorielle, confirmant sa place parmi les SCPI européennes les plus performantes.

Une acquisition de premier plan

La SCPI Transitions Europe a récemment annoncé l’intégration à son patrimoine de six actifs logistiques allemands, totalisant plus de 21 000 m² de surface totale. Ces biens – situés près de grandes villes telles que Hambourg, Lübeck et Kiel – correspondent à des emplacements idéaux pour des opérations de logistique du dernier kilomètre.

Construits il y a moins de dix ans, ces bâtiments se distinguent par leur efficacité énergétique, notamment grâce à un système de chauffage alimenté par des énergies renouvelables comme les déchets de bois. Ces caractéristiques répondent aux exigences croissantes d’un immobilier durable s’inscrivant dans la trajectoire de l’Accord de Paris de 2015.

Ces sites sont loués à un leader européen du commerce de pièces détachées pour véhicules, dans le cadre d’un bail ferme de neuf ans. Cette stabilité locative reflète non seulement la qualité des actifs sélectionnés, mais aussi la solidité du partenariat établi.

Une stratégie européenne bien établie

Avec cette acquisition, la SCPI Transitions Europe voit la quote-part de son patrimoine localisé en Allemagne grimper à 30% (contre 19% au 30/09/2024), confirmant sa confiance dans le marché logistique européen.

À fin septembre 2024, le portefeuille de la SCPI comprenait 19 immeubles répartis dans plusieurs pays européens :

Cette diversification géographique s’accompagne d’une répartition sectorielle équilibrée : 53 % des actifs concernent des bureaux, 31 % sont dédiés à la santé et à l’hospitalité, 8% aux commerces et 8 % à la logistique, avant l’acquisition de novembre.

La SCPI Transitions Europe affiche des performances locatives remarquables, avec un taux d’occupation financier de 99,8% au 3ème trimestre 2024, illustrant une gestion rigoureuse et efficace de la part de la société de gestion Arkéa REIM .

Des rendements compétitifs et une bonne accessibilité pour les investisseurs

La SCPI Transitions Europe vise un taux de distribution cible de 7,50 % pour 2024 (non garanti), après avoir enregistré un taux de distribution impressionnant de 8,16 % en 2023, le plus élevé du marché selon l’Association française des sociétés de placement immobilier (ASPIM).

Toutefois, comme pour tout investissement, il faut garder à l’esprit que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Accessible dès 1 000 euros – soit cinq parts d’une valeur unitaire de 200 euros – cette SCPI est conçue pour les investisseurs recherchant un placement diversifié et performant. Les frais d’entrée s’élèvent à 12 % TTC et les dividendes, bien que non garantis, peuvent être versés au terme d’un délai de jouissance de cinq mois.

Un placement innovant et durable

La SCPI Transitions Europe, labellisée ISR, s’inscrit pleinement dans une dynamique de gestion éco-responsable, favorisant des actifs modernes et respectueux de l’environnement. En misant sur des secteurs porteurs tels que la logistique, elle s’adapte aux besoins du marché tout en offrant des perspectives de rendement attractives à ses associés.

Avec cette acquisition en Allemagne, Transitions Europe consolide sa position sur le marché européen des SCPI. Son engagement envers une gestion durable, couplé à des performances financières très solides en fait un choix pertinent pour les épargnants à la recherche d’un placement immobilier équilibré et tourné vers l’avenir.