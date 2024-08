SCPI Sélectipierre 2 (Fiducial Gérance) : une valeur sûre dans un marché immobilier en mutation rapide

Dans un contexte économique et politique offrant peu de visibilité, la SCPI Sélectipierre 2 démontre sa résilience et son adaptabilité. Ce véhicule d'investissement immobilier géré par Fiducial Gérance, continue de séduire les investisseurs grâce à une stratégie bien définie et les performances très solides affichées depuis de nombreuses années.

Un positionnement stratégique renforcé

Sélectipierre 2 a obtenu le label Investissement Socialement Responsable (ISR) immobilier en janvier 2023, confirmant son engagement dans une démarche durable. Cette labellisation, renouvelée en juin 2024, souligne la qualité de gestion du fonds et son adaptation aux nouvelles exigences du marché .

La SCPI se distingue par un patrimoine majoritairement composé de bureaux (65,97%) et de locaux commerciaux (23,49%), principalement situé à Paris (70,82%) et en Île-de-France (22,60%). Cette concentration géographique sur des zones prisées renforce la résilience du portefeuille dans un marché immobilier en pleine mutation .

Des performances financières stables et une décote sur le prix de part

Malgré un contexte économique incertain en particulier sur le segment des bureaux, Sélectipierre 2 maintient des performances solides. Le taux de distribution pour 2023 s'est établi à 4,05% , en ligne avec les années précédentes. Pour le deuxième trimestre 2024, la SCPI a distribué un dividende de 6,50 euros par part , conforme aux objectifs annoncés par Fiducial Gérance .

La capitalisation de Sélectipierre 2 atteint 475,8 millions d'euros au 30 juin 2024 , témoignant de l'attrait continu des investisseurs pour ce produit. Le prix de souscription reste stable à 773 euros par part depuis mars 2023 , tandis que la valeur de reconstitution par part s'élève à 811,57 euros au 31 décembre 2023, laissant entrevoir un potentiel de revalorisation.

Une gestion active du patrimoine

Le taux d'occupation financier (TOF) de la SCPI s'établit à 92,35% au deuxième trimestre 2024, reflétant la qualité des actifs et la pertinence de la stratégie locative dans un marché devenu moins porteur pour les utilisateurs de bureaux franciliens. La société de gestion poursuit une politique d'arbitrage ciblée , avec notamment un projet de cession d'un actif parisien qui devrait générer une plus-value significative.



Parallèlement, l'équipe de gestion travaille à l'optimisation du portefeuille existant , en ligne avec les nouvelles réglementations environnementales. L'accent est mis sur l'efficacité énergétique des bâtiments, répondant ainsi aux attentes des locataires et des régulateurs.

Perspectives et défis

Le marché de l'immobilier de bureaux connaît une polarisation croissante entre les zones centrales et périphériques. Dans ce contexte, le positionnement de Sélectipierre 2 sur des actifs bien localisés et de qualité devrait continuer à porter ses fruits . Le secteur du commerce, bien que confronté à des défis, montre des signes de résilience, particulièrement sur le segment des boutiques de pied d'immeuble. La diversification du portefeuille de Sélectipierre 2 dans ce secteur pourrait s'avérer un atout dans les années à venir .

Néanmoins, la SCPI devra rester vigilante face aux évolutions du marché , notamment en ce qui concerne les nouveaux modes de travail et leur impact sur la demande de bureaux. La flexibilité et l'adaptation des espaces seront des enjeux majeurs pour maintenir l'attractivité du patrimoine .

Sélectipierre 2 se positionne comme une valeur sûre dans le paysage des SCPI françaises . Sa stratégie d'investissement ciblée et très parisienne, son engagement dans une démarche ISR et sa gestion proactive du patrimoine lui permettent de maintenir des performances solides dans un environnement changeant , se démarquant positivement de la plupart de ses concurrentes.

Pour les investisseurs, cette SCPI offre une opportunité de diversification immobilière avec un profil de risque maîtrisé . Cependant, comme pour tout investissement immobilier, il convient de garder à l'esprit les risques inhérents, notamment en termes de liquidité et de fluctuations potentielles du marché.

À l'aube d'une nouvelle ère pour l'immobilier d'entreprise, marquée par des enjeux environnementaux et sociétaux croissants, Sélectipierre 2 semble bien positionnée pour relever les défis à venir et continuer à offrir une valeur ajoutée intéressante à ses associés .