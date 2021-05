SCPI Primovie : la collecte démarre fort au T1 2021

La première SCPI d'immobilier de santé du marché a retrouvé au 1er trimestre 2021 un rythme de collecte largement supérieur aux niveaux d'avant crise du Covid-19 : avec plus de 1,1 million de parts nouvelles souscrites (soit environ 216 millions € de collecte nette), la SCPI Primovie fait beaucoup mieux qu'au 1er trimestre 2020 (+60%), et même largement mieux que le meilleur trimestre de 2019 (905.794 nouvelles parts au T2 2019).

Avec une capitalisation qui atteint désormais 3,6 milliards € au 31 mars 2021, la SCPI Primovie consolide son classement dans les 3 premières SCPI du marché, enregistrant probablement la plus forte collecte du 1er trimestre sur l'ensemble des véhicules de pierre-papier.

« La SCPI Primovie a pour vocation d'exposer ses associés à la performance d'actifs loués à des acteurs de la santé, de l'hébergement des seniors et de l'éducation, à titre principal. De ce fait Primovie investit entre autres dans des Établissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, des résidences seniors, des cliniques, des écoles, des crèches, etc. L'univers d'investissement de Primovie s'étend à la zone euro» précise la société de gestion Primonial REIM dans son bulletin trimestriel d'information. On peut ainsi comprendre l'engouement actuel des épargnants pour cette SCPI qui cible des actifs dont la pandémie de Covid-19 a révélé la carence au cours de l'année passée. En effet, la pénurie de structures d'accueil sanitaires va de pair avec celle des personnels soignants, que ce soit dans les hôpitaux ou les maisons de retraite. C'est un des enseignements de cette crise sanitaire : les pays européens vont devoir massivement investir dans le domaine de la santé au cours de la prochaine décennie. Dans le secteur immobilier, les actifs de santé vont donc être parmi les plus recherchés par les investisseurs.

Forte du dynamisme de ses souscriptions, la SCPI Primovie a procédé à l'acquisition d'environ 40 millions € d'actifs immobilier au 1er trimestre 2021 (après plus de 57 millions € au T4 2020). En particulier, un premier actif dédié à l'éducation aux Pays-Bas a été sélectionné (un portefeuille de 7 crèches réparties sur 5 villes via une participation à une SCI pour 9,1 millions €). D'autre part, 2 résidences seniors italiennes ont été acquises via une prise de participation dans un fonds dédié italien pour 28,2 millions €, ainsi qu'une crèche parisienne d'un montant de 2,5 millions €.