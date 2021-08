SCPI Optimale (Consultim AM) : un TDVM de 5,52% au 1er semestre 2021

Avec 5,52% de taux de distribution sur valeur de marché, la SCPI Optimale de Consultim AM surperforme nettement le marché des SCPI au 1er semestre 2021 !

Un dividende mensuel versé quelques mois seulement après le lancement de la SCPI

Lancée en juillet 2020 en pleine période de pandémie, la SCPI Optimale de la société de gestion Consultim AM a versé deux premiers acomptes mensuels de 1,15€ en novembre et décembre 2020, ce qui s'est traduit par un TDVM (taux de distribution sur valeur de marché) de 0,92% non annualisé pour le premier exercice partiel de la SCPI.

Au 1er semestre 2021, 5,52% de taux de distribution

En 2021, le rythme mensuel de 1,15€ distribué a été maintenu tout au long du premier semestre, ce qui s'est traduit pas un rythme annualisé de 5,52% pour les associés, largement au-delà de la moyenne du marché de 4,18% en 2020 (source : ASPIM, Association Française des Sociétés de Placement Immobilier). L'objectif sur l'ensemble de l'année est de tenir ce régime de distribution.

Une capitalisation encore modeste mais déjà 5 actifs en portefeuille

Le dernier bulletin semestriel d'information de la SCPI Optimale au titre du 1er semestre 2021 fait état d'une capitalisation de 7,95 millions € au 30 juin 2021, avec 82 associés au capital de la SCPI. L'essentiel de la collecte a eu lieu au 4ème trimestre 2020. 5 actifs immobiliers ont été acquis par la SCPI depuis son lancement, essentiellement des commerces en régions pour le moment, ainsi qu'un local d'activités à Douai (59). Le tout avec un taux d'occupation financier de 100% !

Une expertise spécifique de la société de gestion qui explique la performance de la SCPI Optimale

« Identifier et sélectionner les bons actifs sur les marchés régionaux, par nature moins profonds, requiert une bonne compréhension des enjeux locaux et une connaissance des tissus économiques locaux. C'est justement la force du Groupe CONSULTIM, acteur de référence de l'immobilier résidentiel régional depuis plus de 25 ans » résume la société de gestion. Et on constate que les chiffres confirment le discours !