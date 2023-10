SCPI : l’investissement immobilier accessible pour les jeunes

SCPI Jeune

Le contexte d'inflation actuel doit vous inciter à vous poser encore plus de questions sur vos choix d'épargne. À côté de placements financiers, comme l'assurance vie ou le PEA (Plan d'Épargne en Actions), l'immobilier occupe une place privilégiée dans le cœur des investisseurs français. Détenue en direct ou gérée à travers un fonds (alors appelé pierre-papier), cette solution s'avère être de plus en plus pertinente, notamment pour les jeunes actifs disposant d'un effort d'épargne mesuré.

Jeunes actifs : pourquoi se constituer un patrimoine le plus tôt possible ?

Se constituer un patrimoine vous permet de répondre à des objectifs personnels à court, moyen ou long terme, comme : acheter une voiture, acquérir votre résidence principale, financer les études de vos enfants, prendre une année sabbatique, disposer d'un complément de revenu à la retraite, anticiper votre transmission…). Ainsi en épargnant une partie de vos revenus vous valorisez une épargne de manière pérenne tout en préparant vos projets de vie.

En étant jeune actif, il est légitime de se poser de nombreuses questions pour investir : Quel produit choisir ? Où épargner ? Comment souscrire ? Est-ce trop tôt pour épargner ? Comment éviter l'érosion monétaire de mon épargne par l'inflation ? Ai-je les moyens pour un investissement immobilier ? Quels sont les meilleurs produits d'épargne ?

Parmi les plus connus, on trouve un certain nombre de placements financiers, au sein desquels on compte les livrets d'épargne réglementés. L'immobilier occupe une place importante dans cette stratégie d'épargne. C'est une opportunité permettant de tirer parti des rendements de la pierre, en substitution ou en complément de l'acquisition de votre résidence principale, secondaire ou d'immobilier locatif.

Parmi les produits phares de la grande famille de l'investissement immobilier pour les jeunes actifs nous retrouvons les SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier).

Découvrez comment cette solution d'investissement en immobilier peut être une alternative intéressante à l'investissement locatif.

Investissement immobilier pour les jeunes : qu'est-ce qu'une SCPI ?

Le principe d'une Société Civile de Placement Immobilier est très simple : vous achetez des parts de biens immobiliers avec d'autres investisseurs et, par l'intermédiaire d'une société de gestion, vous percevez les revenus potentiels tirés de la location de ces biens. Les revenus locatifs tirés de la location des biens immobiliers acquis par la SCPI vous sont régulièrement redistribués. Ils sont versés au prorata du nombre de parts détenues (après le prélèvement des frais de gestion et d'entretien des biens immobiliers) sous forme de dividendes potentiels.

Gérées par une société de gestion comme Sofidy, les SCPI acquièrent un vaste portefeuille d'actifs immobiliers générant des revenus locatifs potentiels. En investissant dans les SCPI, vous détenez ainsi un véritable patrimoine immobilier en copropriété avec les autres investisseurs de la SCPI.

La société de gestion prend en charge toutes les questions relatives à l'entretien et à la location des biens immobiliers. Les investisseurs de SCPI sont ainsi libérés de toutes les démarches et formalités à accomplir.

J'ai moins de 30ans et pas d'apport, puis-je quand même acheter des parts de SCPI ?

Bien sûr ! L'investissent dans l'immobilier via une SCPI est accessible à tous et même aux jeunes actifs !

L'achat de parts de SCPI est possible, même lorsque vous ne disposez pas d'un capital de départ important. En effet, il est possible d'opter pour ce type d'investissement immobilier à partir de quelques centaines d'euros seulement et avec une épargne régulière de constituer progressivement votre patrimoine.

Avec un effort d'épargne régulier vous vous constituez un patrimoine immobilier diversifié (différents types d'immeubles, dans différentes zones géographiques).

