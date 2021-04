SCPI Kyaneos Pierre : un rendement global de 8,02% en 2020 malgré la pandémie

L'année 2020 aura été particulièrement difficile pour les épargnants avec une forte baisse encaissée par les marchés boursiers (-7,14% pour le CAC40) et des fonds euro d'assurance vie dont le rendement se réduit comme peau de chagrin (à peine plus de 1% en moyenne en 2020). Dans ce contexte très pénalisant et anxiogène, les SCPI ont fait figure de valeur refuge avec un taux de distribution sur valeur de marché (TDVM) moyen de 4,18% en 2020 -source ASPIM- et une appréciation des prix de parts de 1,12%, soit une performance globale moyenne de 5,30% ! Mais certains véhicules ont largement surperformé ce score, comme par exemple la SCPI Kyaneos Pierre gérée par Kyaneos AM, une des rares sociétés de gestion implantées en région.

Investie en immobilier résidentiel régional et misant sur la rénovation des immeubles achetés, la SCPI Kyaneos Pierre tire profit de l'expertise de ses gérants sur les marchés immobiliers locaux (originellement le sud-est de la France, puis plus récemment le centre et le sud-ouest) pour acquérir des actifs à des niveaux de rendement très attractifs, bénéficiant parallèlement après travaux de substantielles revalorisations d'expertises sur le patrimoine ainsi constitué. Avec une capitalisation de 58,5 millions € au 31/12/2020, cette SCPI originale a procédé en fin d'année dernière à sa 84ème acquisition : un immeuble de 323 m2 divisé en 6 lots à Solliès-Pont dans le département du Var (83) à une dizaine de kilomètres au nord de Toulon, pour un montant acte en main de 722 k€ (estimation de travaux inclus), procurant un rendement locatif net de 6,5%. Sur l'ensemble du 4ème trimestre 2020, ce sont 24 acquisitions qui ont été effectuées, essentiellement dans le sud-est du territoire (Var, Hérault, Gard, Drôme, Isère) mais aussi dans le sud-ouest (Haute-Garonne, Ariège), ainsi que 3 lots dans des départements plus septentrionaux : Loiret (45), Essonne (91) et Eure (27).

A fin 2020, le taux d'occupation locatif du patrimoine de Kyaneos Pierre reste à des niveaux très satisfaisants malgré le contexte économique compliqué : « la vacance s'élève à 13,7%, dont 9,4 % liée à l'indisponibilité des appartements pendant la réalisation des travaux, 3,6% liée à la recherche de locataires et 0,8% dus aux annulations de loyers », selon le dernier bulletin d'information de la SCPI publié en janvier 2021 au titre du 4ème trimestre 2020.

En terme de distribution, la SCPI Kyaneos Pierre parvient à largement surpasser la plupart des SCPI investies en immobilier tertiaire, alors même que le résidentiel est traditionnellement moins rentable en terme de ratio locatif. Le taux de distribution sur valeur de marché (TDVM) de cette SCPI s'affiche en effet à 6,10% sur l'année 2020, ce qui en fait la 3ème SCPI du marché selon ce critère sur plus d'une centaine de véhicules. Et cerise sur le gâteau : la revalorisation des immeubles détenus par le biais des travaux entrepris a permis à la société de gestion de revaloriser le prix de part de 1,92% sur l'année, ce qui se traduit pour la SCPI Kyaneos Pierre par une performance globale de 8,02% ! Assez impressionnant lorsque l'on considère que 2020 a été marquée par la pire récession économique depuis la seconde guerre mondiale avec une chute de 8,3% du PIB en France...

Forte de ces performances hors du commun, la SCPI Kyaneos Pierre a logiquement bénéficié d'une collecte très dynamique en 2020, en particulier au 4ème trimestre en dépit du reconfinement d'automne : la collecte nette a atteint 18 millions € sur cette dernière période de l'année, environ le double de la collecte du 3ème trimestre et trois fois celle de chacun des deux premiers trimestres de 2020. Au global, la SCPI Kyaneos Pierre aura collecté 38,8 millions € en 2020, induisant un triplement de sa capitalisation.