SCPI Immo Placement (Atland Voisin) : un TDVM prévisionnel supérieur à 5,40% en 2021

Atland Voisin vient de publier les bulletins trimestriels d’information de ses SCPI au titre du 3ème trimestre 2021, et les perspectives dessinées par la société de gestion pour l’ensemble de l’année 2021 semblent confirmer les scénarii les plus favorables: ses 3 SCPI Epargne Pierre, Immo Placement et Foncière Rémusat devraient afficher des taux de distribution proches de -ou supérieurs à- 5% en 2021. La SCPI Immo Placement serait la mieux positionnée avec un taux de distribution anticipé au-delà de 5,40%, plus de 100 points de base au-dessus de la moyenne du marché. Le dividende prévisionnel (non garanti à ce stade) atteindrait 48€ pour cette SCPI, soit exactement le niveau distribué aux associés en 2019 et 2020, et de mémoire le plus haut dividende par part d’Immo Placement sur les 10 dernières années.

Un TDVM anticipé à plus de 5,40% en 2021

Tout en rappelant que la prudence restait de mise à l’orée du 4ème trimestre, la société de gestion donne une perspective précise pour la distribution annuelle de la SCPI Immo Placement dans son dernier bulletin trimestriel d’information publié début novembre: 48€ par part, alors que les 3 premiers acomptes trimestriels de 11,25€ versés fin avril, fin juillet et fin octobre -des niveaux strictement équivalents aux distributions des périodes correspondantes de 2020- permettent d’ores et déjà de remplir à 70% cet objectif. Cela «constitue une performance rare sur le marché dans le contexte que nous connaissons» tient à préciser Jean-Christophe Antoine, le président d’Atland-Voisin. En effet, sur les 9 premiers mois de l’année, la moyenne des SCPI a distribué 3% de dividendes selon l’ASPIM, ce qui représente entre 4,20% et 4,30% de rendement annualisé. La SCPI Immo Placement devrait donc à nouveau surperformer cette année le marché de plus de 100 points de base.

Un marché secondaire qui tient bien grâce aux excellents fondamentaux de la SCPI

«Le prix de la part, qui est la moyenne des prix fixés par confrontation sur le marché secondaire chaque mois, devrait s’approcher de 875€ par part, à un niveau proche de celui de 2020 voire en légère progression» précise la société de gestion dans son dernier bulletin d’information. Les parts inscrites à la vente ont progressivement été rachetées à des prix acquéreurs compris entre 865€ et 875€ lors des confrontations mensuelles, le nombre de parts non exécutées à la vente se réduisant de 406 parts au début de l’année à seulement 21 parts au 15 novembre. Cette stabilité du prix lors des échanges sur le marché secondaire et la quasi-absence de parts en attente de cession montrent que la SCPI attire un grand nombre d’épargnants: outre la constance dans la politique de distribution, l’existence de réserves importantes (le report à nouveau) correspondant à 118 jours de distribution à fin 2020, et des indicateurs financiers comme le TOF (taux d’occupation financier), confirmé largement au-dessus de 90% (93,82% au T3 2021, soit 1 point au-dessus de fin 2020), contribuent à rassurer les investisseurs.

Un «travail continu» pour valoriser le patrimoine de la SCPI

«Cette situation découle en grande partie du travail continu pour valoriser le patrimoine de votre SCPI» résume la société de gestion. Le premier volet est bien entendu de fidéliser les locataires en place, ce qui permet à la SCPI d’afficher ce taux d’occupation très élevé dans sa catégorie (patrimoine constitué aux 2/3 de bureaux, 1/3 de commerces et locaux d’activités, majoritairement en régions), ce résultat étant obtenu sans recourir outre mesure aux franchises de loyers: seulement 0,74% du patrimoine est sous franchise de loyer au T3 2021. D’autre part, l’arbitrage d’actifs «qui ne contribuent plus suffisamment à la performance du fonds ou qui semblent poser des risques trop importants à moyen ou long terme» est régulièrement mis en œuvre dans cette SCPI; il faut ainsi mentionner la cession de 4 actifs non stratégiques pour 1,9 million € au 3ème trimestre 2021, après 3,9 millions € d’arbitrages réalisés au T1 et 1,9 million € au T2. Sans oublier le volet acquisitions sur des immeubles «en phase avec les attentes du marché».