SCPI Élysées Pierre : vers une hausse de 10% du dividende en 2023

La SCPI Élysées Pierre, gérée par HSBC REIM, est l'une des SCPI de bureaux franciliens les plus emblématiques du marché avec plus de 30 ans d’historique et une capitalisation de 2,8 milliards d'euros partagée par plus de 15.000 associés. En termes de patrimoine, il s’agit essentiellement de bureaux qualitatifs situés en Île-de-France, loués majoritairement à des grands groupes. Avec 116 immeubles occupés par plus de 350 locataires et un taux d’encaissement des loyers proche de 99%, la SCPI Élysées Pierre offre une très bonne mutualisation des risques.

Tirant profit de très bons indicateurs financiers, HSBC REIM a récemment annoncé une hausse de l’objectif de distribution de sa SCPI pour 2023, de 30 à 33 euros par part, après 6 années de stabilité du dividende. Une bonne nouvelle pour les associés de cette SCPI patrimoniale ayant obtenu le label ISR en octobre 2022.

Un patrimoine de qualité dans une région dynamique et attractive

La SCPI Élysées Pierre est représentative de cette catégorie de véhicules immobiliers ayant investi sur les marchés tertiaires « core », c'est-à-dire ceux ayant le moins de volatilité, avec en contrepartie, des primes de risques plus faibles que sur les actifs « value add » .

116 immeubles – à 96% des bureaux, situés à 97% en Île-de-France – composent le patrimoine d’Élysées Pierre pour une capitalisation de 2,8 milliards d'euros, soit une valeur unitaire moyenne des actifs de 24 millions d'euros. HSBC REIM rappelle que la région Île-de-France représente 30% du PIB français et 50% de l’emploi des cadres . Le patrimoine de la SCPI Élysées Pierre est loué à 357 locataires : 64% d’entre eux étant des grands groupes, 17% des ETI, 11% des PME et 8% des organismes publics. Le taux d’occupation financier (TOF) est proche de 90% et le taux d’encaissement des loyers a été de 98,57% en 2022 , avec un objectif de dépasser 99% en 2023.

Une distribution stable depuis 2017, qui devrait augmenter de 10% en 2023

Les excellents indicateurs locatifs de la SCPI Élysées Pierre se traduisent de deux façons sur ses performances financières. Tout d’abord, la valeur du patrimoine a considérablement augmenté au cours des dernières années , conduisant la société de gestion à revaloriser le prix de part de plus de 25% depuis 2013. Sur la seule année 2022, et malgré la hausse des taux d’intérêt, la valeur du patrimoine a progressé de 1,6% à périmètre constant.

L’autre effet observé a été la parfaite stabilité du dividende , qui s’affiche à 30 euros par part depuis 2017. En 2022, ce dividende de 30 euros correspondait à un taux de distribution de 3,64% , rapporté au prix de souscription de 825 euros en vigueur depuis 2020. En 2023, la société de gestion prévoit une augmentation du dividende à 33 euros par part , ce qui donnerait un taux de distribution de 4% sur le véhicule. Cette progression de 10% de la distribution par rapport à 2022 est rendue possible par les généreuses réserves de 84 millions d'euros (au 31/12/2022), soit 10 mois de dividende.

L’indexation des loyers sur l’inflation est également un élément favorisant la hausse de distribution : la quasi-totalité des baux étant indexée sur l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) qui a progressé de plus de 6% sur un an.

Une labellisation ISR obtenue en octobre 2022

La SCPI Élysées Pierre avait obtenu le label ISR en octobre 2022 pour une durée de 3 ans , reflétant l’ambition d’HSBC REIM en termes de démarche ISR. Comme pour beaucoup de fonds immobiliers, l’approche retenue par la SCPI Élysées Pierre est de type « best in progress » , c'est-à-dire qu’elle a comme objectif l’amélioration progressive des notations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de ses actifs selon des critères quantitatifs sur lesquels la société de gestion s’engage à communiquer de façon régulière.

Le suivi ESG du patrimoine concerne tout autant la phase d’acquisition que la gestion courante des immeubles .

