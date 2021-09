SCPI Atream Hôtels : un TDVM de 2% annualisé au 1er semestre 2021

La SCPI Atream Hôtels a aujourd'hui 5 ans d'existence. D'une capitalisation de 231 millions €, elle a collecté en 2020 plus de 48 millions € de capitaux nets de retraits -pour l'essentiel au 1er trimestre 2020- alors que le secteur de l'hôtellerie touristique et d'affaires est un des plus touchés par la crise sanitaire. L'embellie observée à l'été 2020 aura été de courte durée, l'arrivée de la 2ème vague épidémique à l'automne, puis de la 3ème vague au sortir de l'hiver 2021, perturbant à nouveau fortement l'activité du secteur. Mais la reprise semble se matérialiser à partir de l'été 2021.

Un hiver compliqué pour la SCPI Atream Hôtels...

Au sortir de l'hiver, après plus d'un an de pandémie, les restrictions sanitaires étaient toujours en vigueur dans la plupart des pays européens, freinant d'autant les secteurs liés au tourisme de loisirs ou d'affaires. Mais la perspective d'une forme d'immunité collective de la population grâce à la vaccination de masse rebat les cartes et permet malgré tout un certain optimisme quant au rebond à court terme de ces secteurs. Dans l'intervalle, on conçoit aisément que les SCPI comme Atream Hôtels continuent à enregistrer des pertes de loyers en raison de la situation économique de ses locataires. Au 1er trimestre 2021, la société de gestion Atream indique que le « le pourcentage de recouvrement des loyers atteint 73 % (post-accords Covid) pour un taux d'occupation financier de 81 % (post-accords Covid) sur la même période. » Concernant le 2ème trimestre 2021, « le pourcentage de recouvrement des loyers atteint 73 % (post-accords Covid) pour un taux d'occupation financier de 84 % (post-accords Covid) sur la même période. » Cela signifie que la plupart des reports ou des abandons provisoires de loyers font l'objet d'un accord négocié entre la société de gestion et les locataires de la SCPI. Le taux d'occupation financier (TOF) de la SCPI tient aussi compte de ces mesures d'accompagnement sur les loyers puisqu'un local sous franchise de loyer est équivalent à un local vacant au sens du TOF. La société de gestion reste très sélective lorsqu'elle accepte de déroger aux baux signés, « les discussions avec les locataires restent menées, au cas par cas, afin de mettre en place des mesures de soutien adéquates pour le recouvrement des loyers (franchise, report de loyer, échelonnement des créances). »

Ces pertes de loyers entraînent bien sûr des baisses de distribution pour les associés de la SCPI Atream Hôtels, l'année 2020 se soldant par un dividende de 23,73€, en baisse de 50% par rapport à 2019. Aux deux premiers trimestres de l'année 2021, les acomptes bruts distribués s'élèvent à 5,01€ par part, ce qui représente un taux de dividende sur valeur de marché (TDVM) de 2% en rythme annuel. C'est légèrement plus faible qu'au T4 2020 mais la « distribution [du T1 2021] permet de constituer des réserves pour 216 k€, portant les réserves totales à 810 k€, soit 53 jours de résultat trimestriel du 1er trimestre 2021 » selon la société de gestion.

... Mais un redémarrage fort des réservations dès la mi-mai

Ceci dit, le plus dur est sans doute passé pour la SCPI Atream Hôtels. Le rebond de l'activité touristique (déjà observé) et la reprise des voyages d'affaires (à confirmer) auront un impact positif à moyen terme sur le patrimoine de la SCPI. « La levée des restrictions et l'accélération de la vaccination ont eu un effet très positif sur la dynamique des réservations dès la mi-mai, preuve de la résilience du secteur et de sa capacité à rebondir » constate la société de gestion. « La reprise pourrait s'accentuer au second semestre 2021. Les actifs avec un mix client majoritairement loisirs devraient bénéficier d'une forte reprise d'activité pendant les mois d'été, portée par une clientèle domestique et européenne. Les niveaux de réservations en portefeuille sont parfois supérieurs à ceux enregistrés au cours de l'été 2019. Pour les autres actifs, la reprise devrait s'accentuer à compter de septembre 2021 avec le retour progressif de la clientèle affaires et internationale, si la vaccination permet de maitriser la propagation des variants » indique d'autre part Atream dans le bulletin d'information de sa SCPI au titre du 2ème trimestre, publié début août.