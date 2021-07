SCPI Altixia Commerces : un taux de distribution très supérieur à sa catégorie en 2020 et au T1 2021

Lancée fin 2018, la SCPI Altixia Commerces aura en quelque sorte connu le « baptême du feu » avec la crise sanitaire du Covid-19, qui s'est déclenchée dès la fin du premier trimestre 2020 et a touché de plein fouet l'immobilier de commerces. Alors que l'on commence à entrevoir la sortie du tunnel avec la vaccination de masse et le redémarrage de l'économie, le bilan de 2020 et du 1er trimestre 2021 apparaît particulièrement flatteur pour cette SCPI.

Il est important de préciser en préambule que les SCPI ont globalement bien résisté à la crise économique de 2020, avec un taux de rendement moyen en légère baisse par rapport à 2019 (4,18% contre 4,40%) et une performance globale -revalorisations des prix de parts incluses- supérieure à 5%. Mais certaines typologies d'immobilier ont plus souffert que d'autres, comme par exemple l'hôtellerie et les actifs de commerce. Selon l'ASPIM (Association française des Sociétés de Placement Immobilier), les SCPI de commerces ont connu une baisse moyenne de 17% de leur distribution entre 2019 et 2020, passant d'un TDVM (taux de distribution sur valeur de marché) de 4,42% en 2019 à 3,67% en 2020.

La SCPI Altixia Commerces a par contraste connu une hausse de 6,7% de sa distribution entre 2019 et 2020. Certes, une partie de cette progression est due au fait que le début de l'année 2019 correspondait au démarrage de cette SCPI avec une montée en puissance progressive de sa distribution en cours d'année. Malgré cela, force est de constater que la distribution 2020 de la SCPI Altixia Commerces est très au-delà de la moyenne du marché : avec un TDVM de 5,03% en 2020, cette SCPI se situe en effet 136 points de base au-dessus du chiffre ASPIM pour ce type de SCPI spécialisée. L'année 2021 se profile également à un niveau hors normes pour la SCPI Altixia Commerces, avec d'ores et déjà 2,40€ distribués au T1 2021 (soit 4,80% en rythme annuel, niveau fixé de façon conservatrice par la société de gestion compte tenu des fermetures administratives de commerces imposées sur la période) et un objectif sur l'année entière qui reste compris entre 5% et 6%. Dans le dernier bulletin trimestriel d'information publié au titre du 1er trimestre 2021, Altixia REIM précise que « le taux d'occupation financier de la SCPI progresse de manière significative grâce à la fin de la période de franchise de certains locataires » au cours du trimestre. L'accompagnement nécessaire des locataires en difficulté aura donc été particulièrement bien géré par la société de gestion et n'aura que marginalement pesé sur la distribution octroyée aux associés de la SCPI.