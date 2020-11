SCPI Allianz Pierre (Immovalor Gestion) : l'acompte du 3 ème trimestre en hausse de 10% par rapport aux deux premiers trimestres

La SCPI Allianz Pierre gérée par Immovalor Gestion est spécialisée sur le marché des bureaux en Île-

de-France. Avec une capitalisation de 1,4 milliard €, elle fait partie des grandes SCPI patrimoniales

de la place. Aux deux premiers trimestres, en raison de la crise du Covid-19, la société de gestion

avait prudemment ramené les acomptes à 3,15 € par part (contre 3,60€ environ sur les trois

derniers trimestres de 2019). Mais bonne nouvelle pour les associés : l'excellent taux

d'encaissement des loyers a permis à la SCPI Allianz Pierre de rehausser le 3 ème acompte de l'année

2020 -versé fin octobre- à 3,45€ par part.

Comme le souligne la société de gestion Immovalor Gestion dans le bulletin d'information du 3 ème

trimestre 2020 de la SCPI Allianz Pierre, « les locataires de la SCPI, plus de 330 entreprises, petites ou

grandes, ont été confrontées à cette crise, certaines rencontrant des difficultés de trésorerie en

raison de l'arrêt de l'activité. » L'équipe de gestion d'Immovalor, dans ce contexte compliqué, «s'est

mobilisée dès le premier jour du confinement afin de dialoguer avec chacun des locataires pour

trouver les meilleures solutions pour traverser cette période. Concrètement, en tant que bailleur

responsable, Immovalor Gestion a accordé quelques étalements de loyers et des abandons de loyer

représentant moins de 3% de la masse locative du 2e trimestre (à l'échelle de la SCPI) pour les très

petites entreprises. » Mais au fur et à mesure du déconfinement et du rebond économique qui a

suivi à partir du mois de mai, la SCPI Allianz Pierre a bénéficié d'un taux d'encaissement des loyers

-probablement meilleur qu'anticipé initialement- de 92% sur le 2 ème trimestre, puis provisoirement

de 89% sur le 3 ème trimestre au moment de la rédaction du bulletin trimestriel d'information du T3

2020, ce qui est en ligne avec les niveaux habituels pré-Covid. De quoi rassurer le gestionnaire, qui a

par conséquent pu augmenter le 3 ème acompte versé au début du 4 ème trimestre de 10% par rapport

aux deux premiers acomptes de l'année.

Pour conforter son appréciation du risque locatif, Immovalor Gestion a par ailleurs mandaté le

cabinet indépendant Data ALTARES avec l'objectif de mesurer la santé financière des locataires de la

SCPI. « Ainsi, à fin septembre, plus de 84,4% d'entre eux ressortent avec un risque faible voire nul de

défaut à 12 mois », selon le bilan dressé par Data ALTARES. Mais la société de gestion estime qu' « il

convient de rester très prudent sur les conséquences de cette crise sanitaire sur le tissu économique

français à moyen terme, et qui impactera nécessairement l'activité de la SCPI du fait de la

renégociation de baux (impact du télétravail), du départ de locataires fragilisés par la crise et d'une possible pression à la baisse du niveau des loyers. »